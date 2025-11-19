Đajić smijenjen, evo ko će biti novi direktor UKC-a

19.11.2025
11:56
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić smijenjen je na sjednici Vlade Republike Srpske koja je u toku, saznaje Glas Srpske.
Kako ovaj portal nezvanično saznaje na njegovo mjesto je imenovan Nikola Šobot, načelnik Klinike za kardiohirurgiju.
