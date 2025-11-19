Logo
Large banner

Đajić smijenjen, evo ko će biti novi direktor UKC-a

19.11.2025

11:56

Komentari:

0
Ђајић смијењен, ево ко ће бити нови директор УКЦ-а

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić smijenjen je na sjednici Vlade Republike Srpske koja je u toku, saznaje Glas Srpske.

vlado djajic

Banja Luka

Smijenjen sa funkcija: Oglasio se Vlado Đajić

Kako ovaj portal nezvanično saznaje na njegovo mjesto je imenovan Nikola Šobot, načelnik Klinike za kardiohirurgiju.

goran maricic

Banja Luka

Đajić smijenjen: Maričić na čelu banjalučkog SNSD-a

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik razriješio Vladu Đajića svih funkcija

Podijeli:

Tagovi:

Vlado Đajić

UKC Republike Srpske

Milorad Dodik

Nikola Šobot

Droga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мало познато правило Аранђеловдана: Зашто није свеједно ко сједи на челу трпезе

Društvo

Malo poznato pravilo Aranđelovdana: Zašto nije svejedno ko sjedi na čelu trpeze

3 h

0
Кадети Полицијске академије и ученици Средње школе унутрашњих послова донирали крв

Društvo

Kadeti Policijske akademije i učenici Srednje škole unutrašnjih poslova donirali krv

3 h

0
Метеоролог за АТВ: Стиже нам нагла промјена времена, у петак и суботу очекујемо снијег

Društvo

Meteorolog za ATV: Stiže nam nagla promjena vremena, u petak i subotu očekujemo snijeg

4 h

0
Промијењиво вријеме: Могућа киша и снијег

Društvo

Promijenjivo vrijeme: Moguća kiša i snijeg

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Minić: Vlada Srpske neće imati tolerancije prema ovome, želimo da građani to shvate

14

01

Cvijanović: Sve je bilo tempirano, SNSD odgovorno reagovao

13

46

'ParlATVment': Razgovor sa Vilijamom Montgomerijem

13

43

Ovaj zicer obilazi region! Pogledajte promašaj protiv Zvezde

13

33

Apokaliptične scene na ulicama Budve, grad pod vodom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner