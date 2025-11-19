Nožem napao više osoba u kafani u Novoj Topoli, dvoje povrijeđeno

Marko Vranješ iz Gradiške uhapšen je zbog sumnje da je u kafani u Novoj Topoli nožem napao više osoba. Tokom sukoba povrijeđene su dvije osobe, od kojih je jedna zadobila posjekotine.

U PU Gradiška navode da je M.V. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nanošenja tjelesnih povreda. Zajedno s njim uhapšena je i D.H. koja je, nakon sukoba, sakrila nož, i osumnjičena je za sprečavanje dokazivanja.

”M.V. je osumnjičen da je u ugostiteljskom objektu fizički i hladnim oružjem napao više osoba, pri čemu su dva lica zadobila tjelesne povrede. Policijski službenici su izvršili su uviđaj na licu mjesta, pri čemu su došli do saznanja da je D.H. sakrila predmetno hladno oružje do dolaska policije”, saopšteno je iz PU Gradiška.

Dodaju da je u pretresu kuće i pomoćnih objekata koje koristi D.H. pronađeno i oduzeto hladno oružje i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se protiv osumnjičenih lica dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.