Filmska akcija u Banjaluci: Crnogorca presreli na ulici i bacili na pod

Autor:

Ognjen Matavulj

19.11.2025

13:32

хапшење Обилићево
Foto: Mondo

Crnogorski državljanin, blizak kriminalnim klanovima, uhapšen je danas u akciji MUP-a Republike Srpske u Banjaluci.

Muškarac je uhapšen u naselju Obilićevo nakon što ga je u automobilu, kotorskih registarskih oznaka, presrela do zuba naoružana Žandarmerija.

Muškarca su izvukli iz automobila, oborili na pod i stavili mu lisice na ruke, čemu su svjedočili brojni građani.

Nakon hapšenja državljanin Crne Gore sproveden je na dalju kriminalističku obradu, a više detalja o akciji biće naknadno poznato.

