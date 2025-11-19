Filmska akcija u Banjaluci: Crnogorca presreli na ulici i bacili na pod

Autor:Ognjen Matavulj
19.11.2025
13:32
Komentari:0
Crnogorski državljanin, blizak kriminalnim klanovima, uhapšen je danas u akciji MUP-a Republike Srpske u Banjaluci.
Muškarac je uhapšen u naselju Obilićevo nakon što ga je u automobilu, kotorskih registarskih oznaka, presrela do zuba naoružana Žandarmerija.
Muškarca su izvukli iz automobila, oborili na pod i stavili mu lisice na ruke, čemu su svjedočili brojni građani.
Nakon hapšenja državljanin Crne Gore sproveden je na dalju kriminalističku obradu, a više detalja o akciji biće naknadno poznato.
