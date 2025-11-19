MUP Srpske uhapsio devet osoba zbog seksualne eksploatacije djece!

U akciji ”Mozaik 2025” policijski službenici MUP-a Republike Srpske uhapsili su devet osoba osumnjičenih za iskorištavanje djece za pornografiju, a identifikovane su i dvije žrtve seksualne eksploatacije, starosti 10 i 13 godina!

U MUP-u Srpske navode da je akcija realizovana u saradnji sa Evropolom, te policijama Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Mađarske i da je usmjerena na sprečavanje seksualne eksploatacije djece.

”U Republici Srpskoj uhapšeno je devet osoba za koje postoje osnovi sumnje da su izvršili krivično djelo iskrištavanje djece za pornografiju”, saopštio je MUP Srpske.

Hapšenja su sprovedena na području koje pokrivaju policijske uprave Bijeljina, Zvornik, Banjaluka i Doboj.

”Postupajući po naredbama nadležnih sudova, izvršeni su pretresi na 12 lokacija za koje se utvrdilo da ih koriste osumnjičeni i tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji predstavljaju sredstva izvršenja krivičnog djela i to: mobilni telefoni, laptopovi, USB stikovi, memorijske kartice, SIM kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela”, navodi se u saopštenju.

Pojašnjavaju da su krivična djela izvršena tako što su osumnjičeni putem društvenih mreža, kao i u grupama za komunikaciju, objavljivali i razmijenjivali materijal seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. ”Takođe, osumnjičeni su stupali u kontakt sa djecom, te im slali i navodili ih da sačinjavaju materijal dječije pornografije. Pored navedenog prilikom realizacije akcije identifikovane su i dvije žrtve izvršenja krivičnog djela koje su sa područja Republike Hrvatske, starosti 10 i 13 godina, koje se pri tom nalaze u srodničkom usvojenju”, saopštio je MUP RS.

Oduzeti predmeti

Dodaju da će Uprava kriminalističke policije, Jedinica za visokotehnološki kriminalitet, i u narednom periodu sprovoditi planske aktivnosti na otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i eksploatacije djece.