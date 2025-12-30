Užas u kući: Pronađena dva muška tijela

Dvije mrtve muške osobe pronađene su utorak ujutro u kući u Sukošanu, saopštila je Policijska uprava zadarska.

Policija je dojavu zaprimila oko 8 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene sve dežurne službe.

Hronika Pucnjava u Trebinju, jedna osoba ranjena

Po dolasku u kuću policijski službenici zatekli su tijela dvojice muškaraca, prenosi Indeks.

Hronika Ukinuta presuda za ubistvo Ćuluma, Šakiću novo suđenje

Zadarski.hr nezvanično saznaje da su pronađena tijela članova iste porodice te da se radi o ubistvu i samoubistvu.