Užas u kući: Pronađena dva muška tijela

30.12.2025
10:10
Dvije mrtve muške osobe pronađene su utorak ujutro u kući u Sukošanu, saopštila je Policijska uprava zadarska.
Policija je dojavu zaprimila oko 8 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene sve dežurne službe.
Po dolasku u kuću policijski službenici zatekli su tijela dvojice muškaraca, prenosi Indeks.
Zadarski.hr nezvanično saznaje da su pronađena tijela članova iste porodice te da se radi o ubistvu i samoubistvu.
