Užas u kući: Pronađena dva muška tijela

Izvor:

Agencije

30.12.2025

10:10

Ужас у кући: Пронађена два мушка тијела

Dvije mrtve muške osobe pronađene su utorak ujutro u kući u Sukošanu, saopštila je Policijska uprava zadarska.

Policija je dojavu zaprimila oko 8 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene sve dežurne službe.

Po dolasku u kuću policijski službenici zatekli su tijela dvojice muškaraca, prenosi Indeks.

Zadarski.hr nezvanično saznaje da su pronađena tijela članova iste porodice te da se radi o ubistvu i samoubistvu.

Hrvatska

Samoubistvo

