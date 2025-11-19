Kriptovalute pogođene padom u tehnološkom sektoru

Vrijednost bitkoina je danas u 15.45 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 2,74 odsto na 78.751,14 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 62,18 milijardi evra, što je znatno manje nego juče kada je zabilježena velika rasprodaja na tržištu.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 15 u kategoriji "ekstremni strah", što je neznatno poboljšanje u odnosu na juče kada je bio na nivou 11 u istoj kategoriji.

Kriptovalute su teško pogođene padom sentimenta u tehnološkom sektoru i generalnim smanjenjem želje za rizikom.

Analitičari objašnjavaju da je pad bitkoina povezan i sa porukama iz američke centralne banke.

Neki članovi odbora Federalnih rezervi ne misle da će kamatne stope uskoro biti snižene, pa su investitori postali oprezniji, prenosi Koindesk.

Vrijednost itirijuma (ETH) pala je za 0,62 odsto na 2.637,45 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) porasla za 0,22 odsto na 793,78 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 1,59 odsto na 118,62 evra, a avalanš (AVAX) za 2,19 odsto na 12,34 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,52 evra, što je za 2,83 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno bilježe kriptovalute TSNR, STRK i PYR.