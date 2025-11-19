Posljednje sankcije SAD i zemalja Zapada nisu uticale na proizvodnju nafte u Rusiji, a ukupan obim proizvodnje je veći nego prethodnog mjeseca, saopštio je potpredsjednik Vlade Rusije Aleksandar Novak.

- Rusija očekuje da će proizvodnja nafte ove godine iznositi 510 miliona tona - istakao je potpredsjednik ruske vlade.

Prema navodima vlade, cijene goriva na nezavisnim benzinskim stanicama već padaju, a očekuje se da će pad biti nastavljen i u maloprodaji.

Prodaja ruske nafte po sniženoj cijeni, prilagođavanje industrije novim sankcijama i preuređenje logistike trajaće oko jedan do dva mjeseca, dodao je Novak.

Rusija ne planira dobrovoljno da smanjuje proizvodnju nafte, kao što je bilo najavljeno početkom 2023. godine nakon uvođenja sankcija Evropske unije na kupovinu ruske nafte i naftnih derivata, saopštio je Novak.

- Rusija je u cijelosti kompenzovala višak proizvodnje nafte u okviru mehanizma OPEK+ i dalje će se rukovoditi isključivo utvrđenim kvotama - potvrdio je on.

U februaru 2023. godine, nakon stupanja na snagu sankcija EU na uvoz ruske nafte i derivata, Moskva je saopštila da će dobrovoljno smanjiti proizvodnju za 500 hiljada barela dnevno.

Nekoliko mjeseci kasnije, njoj se pridružilo još nekoliko zemalja OPEK+, koje su takođe dobrovoljno smanjile proizvodnju pored kvota koje važe za sve članice alijanse.

Rusija je ranije izjavila da je Zapad napravio ozbiljnu grešku odbijajući da kupuje ugljovodonike od Moskve.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio da evropske sankcije protiv Rusije "nisu dovoljno stroge". On je prethodno izrazio spremnost da uvede "efikasne" antiruske restrikcije ako zemlje NATO-a zajednički prestanu da kupuju naftu od Rusije, a takođe je predložio da članice alijanse primijene carine na uvoz iz Kine u iznosu od 50-100 odsto.