Oglasio se MUP Srpske: Saslušan Vlado Đajić

Izvor:

ATV

19.11.2025

16:15

Komentari:

0
Foto: ATV

Vlado Đajić saslušan je danas u vezi sa snimkom koji se pojavio na društvenim mrežama, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimaju zakonom propisane mjere i radnje kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti u vezi sa spornim snimkom koji se pojavio na društvenim mrežama, a na kojima je Vlado Đajić", saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Kako su istakli, policijski službenici danas su saslušali Vladu Đajića u vezi sa vidljivim radnjama na navedenom snimku, koje potencijalno mogu ukazivati na izvršenje krivičnog d‌jela.

Smijenjen sa funkcija: Oglasio se Vlado Đajić

O svemu je, dodali su, obavješteno Posebno od‌jeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva pod čijim nadzorom će se preduzimati dalje mjere i radnje.

