Republika Srpska na proljeće ulaže u 300 kilometara puteva

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će Srpska naredne godine biti veliko gradilište kada je riječ o putnoj infrastrukturi, te naveo da će projekat, finansiran iz zaduženja kod Svjetske banke, obuhvatati više od 300 kilometara magistralnih i regionalnih puteva.

Minić je, na konferenciji za novinare u Banjaluci rekao da će rok otplate kreditnih sredstava biti 32 godine.

"Putna mreža u Republici Srpskoj je prioritet. Srpska već za pojedine dionice ima pripremljenu tehničku dokumentaciju. Od proljeća biti veliko gradilište kada je riječ o magistralnim i regionalnim putevima", naveo je Minić.

On je podsjetio da je u protekla dva mjeseca obišao gradilišta putne mreže, između ostalog, Banjaluka-Prijedor, Vukosavlje-Brčko i Bijeljina-Brčko.

"To su ogromne investicije, kao i ono što će biti sljedeće godine - nastavak dionice između Doboja i Modriče", naveo je Minić.

On je naveo da projekat finansiran iz sredstava Svjetske banke obuhvata i više od 35 kilometara zaobilaznica, kao i da je svaki dio Republike Srpske zastupljen i to je nešto na šta je ponosan.

"Sigurno je da će se naše lokalne zajednice uključiti u ovu priču, a i da napomenem da nas neće iznenaditi snijeg krajem novembra ili u decembru kada je riječ o održavanju puteva", poručio je Minić.

On je ocijenio da se investicijama pokazuje da je najteže vrijeme za Srpsku prošlo, te da se otvaraju neke nove priče.

Premijer Srpske je najavio da će na nekoj od narednih sjednica Narodne skupštine biti donesene izmjene i dopune Zakona o građenju kako lokalne zajednice ne bi mogle beskonačno da razvlače izmjenu regulacionih planova i planova parcelacije.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da će za projekte putne infrastrukture biti izdvojeno 81,7 miliona evra kreditnih sredstava, a grant sredstva su u iznosu od šest i po miliona evra.

"Drago mi je da je ovaj posao priveden kraju i da je Srpska kredibilan partner kada je riječ o međunarodnim finansijskim institucijama", rekao je Amidžić, te pojasnio da su svi procesi prošli kada je riječ o Savjetu ministara, uključujući i prihvatanje odluke u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda.

Amidžić je istakao da su grant sredstva vezana za bezbjednost putne infrastrukture, odnosno za povećanje bezbjednosti kada je riječ o školskim i predškolskim ustanovama.

On je izrazio zadovoljstvo što je ovaj posao priveden kraju, nakon opstrukcija sa nivoa BiH.

"Ovo je dokaz da kroz istrajnost možete da zadržite svoj identitet i pokažete da ste kredibilan partner kada su u pitanju međunarodne finansijske institucije", naveo je Amidžić.

On je pojasnio da u ukupnom iznosu kredita postoje dvije komponente - finansiranje regionalnih pravaca u iznosu od 40 miliona evra, dok će se preostali iznos koristiti za finansiranje puta Foča-Šćepan Polje, kao najznačajnijeg putnog projekta.

"Meni kao predstavniku srpskog naroda u Savjetu ministara je drago da Srpska ima takav kredibilitet", rekao je Amidžić.

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Srpske" Miroslav Janković rekao je da su planirani projekti raspoređeni ravnomjerno i u skladu sa potrebama.

"Na proljeće kreću radovi. Planirane su rehabilitacije pojedinih dionica puteva", rekao je on.

Janković je pojasnio da se radi o nekoliko projekata raspoređenih na čitavoj teritoriji Srpske, od Novog Grada do Bijeljine, pa do Trebinja.

On je rekao da je na dosta putnih pravaca planirana rehabilitacija, dok će na sedam dionica biti urađene zaobilaznice.

"Jedna od zaobilaznica je oko Prijedora, druga je oko Banjaluke i velikog mosta u Česmi, gdje smo planirali da taj put u Vrbanji povežemo prema putu za Čelinac, Kotor Varoš i Teslić, te zaobilaznica oko Čelinca", naveo je Janković.

On je pojasnio da u projekte rehabilitacije spadaju putevi Novi Grad, Kostajnica, Prijedor, Jezero-Mrkonjić Grad, Banjaluka-Kotor Varoš, zatim Šamac-Obudovac, Konjević Polje-Bratunac.

Janković je ukazao da za rehabilitaciju puteva ima i dodatnih ulaganja preduzeća "Putevi Srpske" iz vlastitih sredstava.

Govoreći o obilaznicu oko Banjaluke, Janković je naveo da je riječ o lokalnoj saobraćajnici i da je izrađen idejni projekat sa tri trase od mosta u naselju Česma, čime se rasterećuje ulazak u Banjaluku sa istočne strane.

"Nakon idejnog projekta grad Banjaluka mora usvojiti regulacioni plan, nakon čega se radi stručno mišljenje sa planom parcelacije kako bi se dobili lokacijski uslovi i onda slijedi izrada projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu", precizirao je Janković.