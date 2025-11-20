Logo
Zemljotres pogodio Srbiju

Izvor:

Telegraf

20.11.2025

07:58

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Tokom noći zabilježen je slabiji zemljotres kod Kučeva, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Potres jačine 1.8 stepeni Rihtera detektovan je kod Kučeva 15 minuta nakon jedan sat poslije ponoći.

Prema objavljenim podacima, epicentar je bio na dubini od pet kilometara.

S obzirom na jačinu, mala je bojazan da je zabilježena neka materijalna šteta.

(telegraf)

