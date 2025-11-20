Gugl lansirao Džemini 3: ''Najinteligentniji model do sada“

Gugl je u utorak lansirao novu verziju svog modela vještačke inteligencije Džemini, naglašavajući da će njegove nove funkcije biti odmah dostupne u nekoliko proizvoda koji generišu profit, kao što je njegov internet pretraživač.

Džemini 3, koji dolazi 11 mjeseci nakon druge generacije tog modela, izgleda da drži Gugl, na papiru, na čelu trke vještačke inteligencije.

Čelnici kompanije su na konferenciji za novinare istakli vodeću poziciju Džeminija 3 na nekoliko popularnih rang lista u industriji koje mjere performanse modela vještačke inteligencije.

Izvršni direktor Gugla, Sundar Pičai, nazvao je Džemini 3 svojim ''najinteligentnijim modelom“ do sada, u objavi na Guglovom blogu.

Gugl je naglasio da Džemini 3, za razliku od ranijih verzija, već podržava nekoliko proizvoda za potrošače i preduzeća koji generišu prihod od samog početka.

Glavni arhitekta vještačke inteligencije u Guglu, Kori Kavukčoglu, istakao je da je Gugl integrisao svoj novi model u svoj pretraživač od prvog dana. Ranije im je trebalo od nekoliko nedjelja do nekoliko mjeseci da se integrišu u najkorišćenije proizvode.

Korisnici koji plate za premium pretplatu na vještačku inteligenciju kompanije Google moći će da koriste Gemini 3 u vještačkoj inteligenciji (AI) režimu, koji daje kompjuterski generisane odgovore na složene upite umjesto standardnih.

Kompanija je predstavila agenta Gemini, alat koji može da obavlja složene višestepene zadatke, kao što su organizovanje prijemnog sandučeta korisnika ili rezervisanje putovanja.

Google je takođe redizajnirao aplikaciju Gemini kako bi pružio odgovore koji podsjećaju na pravu veb stranicu, što je novi udarac za izdavače internet sadržaja koji se oslanjaju na veb saobraćaj za generisanje prihoda.

Džoš Vudvord, potpredsjednik kompanije zadužen za aplikaciju, demonstrirao je novinarima kako Gemini sada može da odgovori na zahtjev da se ''kreira Van Gogova galerija sa živim kontekstom za svako djelo“ generisanjem interfejsa na zahtjev sa vizuelnim i interaktivnim elementima.

Za poslovne korisnike, Google je predstavio novi proizvod pod nazivom Antigravity, platformu za razvoj softvera gdje agenti veštačke inteligencije mogu autonomno da planiraju i izvršavaju zadatke kodiranja, prenosi N1.