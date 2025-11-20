Logo
Large banner

Gugl lansirao Džemini 3: ''Najinteligentniji model do sada“

20.11.2025

07:45

Komentari:

0
Гугл лансирао Џемини 3: ''Најинтелигентнији модел до сада“
Foto: Pixabay

Gugl je u utorak lansirao novu verziju svog modela vještačke inteligencije Džemini, naglašavajući da će njegove nove funkcije biti odmah dostupne u nekoliko proizvoda koji generišu profit, kao što je njegov internet pretraživač.

Džemini 3, koji dolazi 11 mjeseci nakon druge generacije tog modela, izgleda da drži Gugl, na papiru, na čelu trke vještačke inteligencije.

Čelnici kompanije su na konferenciji za novinare istakli vodeću poziciju Džeminija 3 na nekoliko popularnih rang lista u industriji koje mjere performanse modela vještačke inteligencije.

Izvršni direktor Gugla, Sundar Pičai, nazvao je Džemini 3 svojim ''najinteligentnijim modelom“ do sada, u objavi na Guglovom blogu.

Гугл

Nauka i tehnologija

Gugl kažnjen sa skoro 500 miliona evra, evo zbog čega

Gugl je naglasio da Džemini 3, za razliku od ranijih verzija, već podržava nekoliko proizvoda za potrošače i preduzeća koji generišu prihod od samog početka.

Glavni arhitekta vještačke inteligencije u Guglu, Kori Kavukčoglu, istakao je da je Gugl integrisao svoj novi model u svoj pretraživač od prvog dana. Ranije im je trebalo od nekoliko nedjelja do nekoliko mjeseci da se integrišu u najkorišćenije proizvode.

Korisnici koji plate za premium pretplatu na vještačku inteligenciju kompanije Google moći će da koriste Gemini 3 u vještačkoj inteligenciji (AI) režimu, koji daje kompjuterski generisane odgovore na složene upite umjesto standardnih.

Kompanija je predstavila agenta Gemini, alat koji može da obavlja složene višestepene zadatke, kao što su organizovanje prijemnog sandučeta korisnika ili rezervisanje putovanja.

Гугл

Nauka i tehnologija

Gugl u krizi: Zbog čega je tehnološki gigant pod istragom?

Google je takođe redizajnirao aplikaciju Gemini kako bi pružio odgovore koji podsjećaju na pravu veb stranicu, što je novi udarac za izdavače internet sadržaja koji se oslanjaju na veb saobraćaj za generisanje prihoda.

Džoš Vudvord, potpredsjednik kompanije zadužen za aplikaciju, demonstrirao je novinarima kako Gemini sada može da odgovori na zahtjev da se ''kreira Van Gogova galerija sa živim kontekstom za svako djelo“ generisanjem interfejsa na zahtjev sa vizuelnim i interaktivnim elementima.

Za poslovne korisnike, Google je predstavio novi proizvod pod nazivom Antigravity, platformu za razvoj softvera gdje agenti veštačke inteligencije mogu autonomno da planiraju i izvršavaju zadatke kodiranja, prenosi N1.

Podijeli:

Tagovi:

Gugl

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Штедљиви режим на Гугл Мапама продужава трајање батерије

Nauka i tehnologija

Štedljivi režim na Gugl Mapama produžava trajanje baterije

1 sedm

0
Гугл најављује нова правила: Апликације које прекомјерно троше батерију биће кажњене

Nauka i tehnologija

Gugl najavljuje nova pravila: Aplikacije koje prekomjerno troše bateriju biće kažnjene

1 sedm

0
Гугл оптужен за незаконито праћење корисника

Nauka i tehnologija

Gugl optužen za nezakonito praćenje korisnika

1 sedm

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

Najnovije ažuriranje: Kako Gugl želi da vas spriječi da koristite ChatGPT

1 sedm

0

Više iz rubrike

Опрез! Шири се нова WhatsApp превара

Nauka i tehnologija

Oprez! Širi se nova WhatsApp prevara

16 h

0
Vocap telefon

Nauka i tehnologija

WhatsApp otkrio brojeve telefona 3,5 milijardi ljudi

23 h

0
Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

Nauka i tehnologija

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

1 d

0
Пали бројни сајтови, погођена и БиХ

Nauka i tehnologija

Pali brojni sajtovi, pogođena i BiH

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Petrović podnio krivičnu prijavu protiv osobe koja mu je ponudila mito od 500.000 KM

10

48

Ovo je istina koja se krije iza najtužnijih pjesama pjevačke legende, jedna je posebno potresna

10

18

Težak sudar dva voza, više od 40 ljudi povrijeđeno

10

10

Uhapšeno lice zbog požara u neboderu Vjesnika

10

00

Kovačević: SNSD bez kalkulacija preuzeo odgovornost

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner