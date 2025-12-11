Logo
Počela manifestacija "Izbor deset najboljih sportista Srpske"

11.12.2025

20:13

Почела манифестација "Избор десет најбољих спортиста Српске"
Foto: ATV

Tradicionalna manifestacija "Izbor deset najboljih sportista Republike Srpske" počela je u Banjaluci u prisustvu premijera Republike Srpske Save Minića, koji je i predsjednik Organizacionog odbora, i ministra porodice, omladine i sporta Selme Čabrić.

Manifestacija, kojoj prisustvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, počela je u Kulturnom centru Banski dvor izvođenjem himni Republike Srpske "Moja Republika" i Srbije "Bože pravde".

Ove godine prijavljeno je 16 kandidata za najboljeg sportistu, među kojima su dva bivša laureata, devet debitanata i petoro sportista koji su ranije bili na listi.

Desetoro najboljih među prijavljenim kandidatima odrediće žiri na čijem je čelu selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović.

Osim nagrada za najbolje sportiste, biće dodjeljena i statua za najboljeg sportistu iz Republike Srpske, te plakete za ambasadore sporta Republike Srpske, najboljeg trenera, razvoj i unapređenje specijalnih i paralelnih odnosa u sportu Republike Srpske i Srbije.

Biće dodjeljene i plakete za životno djelo, jubilej, izuzetna dostignuća u paraolimpijskom sportu, posthumno, sportski događaj godine i sportski podvig godine.

Najboljem sportskom novinaru pripašće nagrada "Zlatno pero - Limun Papić".

