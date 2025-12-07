KRG Alegro šampion BiH u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji

Takmičarke kluba ritmičke gimnastike Alegro iz Banjaluke nastavile su da postižu sjajne rezultate osvojivši titule juniorskog i državnog šampiona na prvenstvu BiH koje se održava u Tuzli.

Sjajnom izvedbom u juniorskoj konkurenciji prvog mjesta domogla se Sofija Starčević. U seniorskoj konkurenciji je potvrđena dominacija pošto su članice banjalučkog kluba osvojile prva tri mjesta. Zlato je otišlo u ruke Jelene Davidović, srebro je pripalo

Ivi Benić, dok se bronzanoj medalji radovala Mia Popović.

“Nakon odličnih priprema u Banjaluci i ljetnih priprema u Azerbejdžanu, formu smo brusili kroz međunarodne turnire Banja Luka OPEN, Rondo Cup u Osijeku i Aura Cup u Zagrebu i tako potpuno spremni dočekali državno prvenstvo u Tuzli. Pred dobro popunjenom dvoranom Mejdan plijenili smo pažnju izvedbom i bili ocijenjeni najboljim ocjenama neutralne sudijske komisije iz inostranstva. Ovo je nagrada za posvećenost i veliko odricanje naših takmičarki na najvišem nivou”, poručili su iz KRG Alegro Banjaluka.