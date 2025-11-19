Oprez! Širi se nova WhatsApp prevara

U posljednjih nekoliko ned‌jelja pojavila se nova vrsta prevare na WhatsAppu, a stručnjaci upozoravaju da je riječ o jednom od najopasnijih oblika digitalnih napada do sada.

Cilj napadača je jednostavan: preuzimanje kontrole nad telefonom žrtve kako bi se došlo do bankovnih podataka, a sve počinje sasvim običnim video pozivom.

Prevaranti pozivaju korisnike putem WhatsApp video poziva sa potpuno nepoznatih brojeva. Najčešće se predstavljaju kao zaposleni u banci ili tehničkoj podršci WhatsAppa, uz tvrdnju da je nalog korisnika ugrožen ili da postoji sumnjiva transakcija koju "hitno treba provjeriti".

U nastavku razgovora traže da korisnik omogući dijeljenje ekrana ili da instalira aplikaciju za daljinski pristup, poput AnyDeska ili TeamViewera. Onog trenutka kada im se omogući uvid u ekran ili pristup telefonu, napadači mogu da vide jednokratne verifikacione kodove, lozinke i podatke o kartici - što im je dovoljno da isprazne bankovni račun žrtve.

Iako prevara ne koristi napredne tehničke metode, problem je što napadači ciljaju na psihologiju korisnika. Panika, osjećaj hitnosti i povjerenje u navodnu "službenu komunikaciju" dovode do toga da ljudi brzo reaguju i nesvjesno predaju pristup svom uređaju.

Meta, vlasnik WhatsAppa, potvrdila je rastući broj ovakvih incidenata i najavila pojačana AI bezbjednosna upozorenja.

Jedna od novih funkcija je automatsko upozorenje korisniku ako pokuša da podijeli ekran sa brojem koji nije u njegovim kontaktima. Prema podacima kompanije, već je blokirano više miliona naloga povezanih sa prevarama i uklonjeno više desetina hiljada lažnih stranica koje imitiraju podršku.

Evo kako da se zaštitite

Nikada ne dijelite ekran tokom poziva sa nepoznatim osobama.

Ne šaljite lozinke, PIN-ove ni jednokratne kodove putem WhatsAppa.

Ukoliko vas neko plaši pričom o "ugroženom nalogu", prekinite poziv i sami kontaktirajte banku.

Aktivirajte dvofaktorsku verifikaciju (2FA) u podešavanjima WhatsAppa.