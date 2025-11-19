U zatvoru u Ekvadoru pronađeno 10 mrtvih zatvorenika

Izvor:
Tanjug
19.11.2025
17:53
Komentari:0
Ekvadorske vlasti saopštile su danas da je između ponedjeljka i utorka pronađeno deset mrtvih zatvorenika u zatvoru Litoral u Gvajakilu. Mogući uzrok smrti je tuberkuloza.
"Prema preliminarnim informacijama, uzrok smrti je tuberkuloza. Čekamo zvanične rezultate obdukcije", saopštila je Agencija za upravljanje zatvorima.
Tijela su pronađena u različitim ćelijskim blokovima, prenosi portal El Universo.
Preminuli zatvorenici su imali između 19 i 49 godina i bili su zatvoreni iz različitih razloga.
Društvo
Pomozimo samohranoj majci Mirjani u borbi sa multiplom sklerozom
Ovaj događaj uslijedio je nakon sličnih incidenata u zatvoru u Mačali, gdje je tokom dva nasilna incidenta preminulo više od 30 zatvorenika.
U martu je izvršen transfer 87 zatvorenika iz Mačale, među kojima su i članovi bande "Los Lobos", u Gvajakil.
Društvo
2 h0
Savjeti
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Savjeti
3 h0
Najnovije
Najčitanije
20
20
20
04
20
00
19
55
19
50
Trenutno na programu