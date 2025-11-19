Logo
U zatvoru u Ekvadoru pronađeno 10 mrtvih zatvorenika

Tanjug

19.11.2025

У затвору у Еквадору пронађено 10 мртвих затвореника
Foto: Unsplash

Ekvadorske vlasti saopštile su danas da je između ponedjeljka i utorka pronađeno deset mrtvih zatvorenika u zatvoru Litoral u Gvajakilu. Mogući uzrok smrti je tuberkuloza.

"Prema preliminarnim informacijama, uzrok smrti je tuberkuloza. Čekamo zvanične rezultate obdukcije", saopštila je Agencija za upravljanje zatvorima.

Tijela su pronađena u različitim ćelijskim blokovima, prenosi portal El Universo.

Preminuli zatvorenici su imali između 19 i 49 godina i bili su zatvoreni iz različitih razloga.

Мирјана Бобар

Društvo

Pomozimo samohranoj majci Mirjani u borbi sa multiplom sklerozom

Ovaj događaj uslijedio je nakon sličnih incidenata u zatvoru u Mačali, gdje je tokom dva nasilna incidenta preminulo više od 30 zatvorenika.

U martu je izvršen transfer 87 zatvorenika iz Mačale, među kojima su i članovi bande "Los Lobos", u Gvajakil.

