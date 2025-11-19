Evo zašto nikako ne bi trebalo sušiti veš na radijatoru

Zimi mnogi u stanovima sa centralnim grijanjem koriste radijatore kao praktično mjesto za brzo sušenje veša.

Iako izgleda bezazleno i čak veoma zgodno stručnjaci upozoravaju da je ovo loša navika koja može imati ozbiljne posljedice po zdravlje, kvalitet vazduha i stanje samog stana.

Sušenje veša na radijatoru povećava vlagu u stanu

Svjež, mokar veš sadrži između jedne i dvije litre vode, u zavisnosti od tkanine i ciklusa centrifuge.

Kada ga položite direktno na radijator:

- vlaga iz tkanine ubrzano isparava

- ta vlaga ostaje u zatvorenom prostoru

- zasićuje vazduh u sobi i celom stanu.

U prosjeku, vlaga u prostoriji poveća se za 30 do 40 odsto, što je daleko iznad optimalnog nivoa.

Šta se dešava kad je vazduh prezasićen vlagom?

Topli vazduh može da primi određenu količinu vodene pare. Čim se ohladi na hladnim zidovima, prozorima ili spoljnim uglovima vlaga se kondenzuje.

To stvara idealne uslove za:

- pojavu buđi

- širenje gljivica

- oštećenje zidova i maltera

- neprijatan miris ustajalog vazduha

- propadanje drvenih površina i namještaja.

Ovo je posebno izraženo u zgradama iz osamdesetih i devedesetih godina prošlog vijeka, gd‌je je slaba izolacija i cirkulacija vazduha.

Buđ ozbiljan zdravstveni rizik

Buđ nije samo estetski problem. Ona oslobađa spore koje udisanjem mogu izazvati:

- alergije

- hronične upale sinusa

- respiratorne infekcije

- astmatične napade

- iritaciju očiju i kože.

Studije pokazuju da dugotrajna izloženost buđi povećava rizik od hroničnog bronhitisa, posebno kod d‌jece i osoba koje već imaju probleme sa disanjem.

Sušenje veša na radijatoru hladi prostoriju, čak i kod centralnog grijanja.

Mokrim vešom zapravo:

- blokirate toplotu koja bi trebalo da se širi u prostoriji

- sprečavate cirkulaciju toplog vazduha

- stvarate hladne tačke u sobi

- činite da se prostor sporije i neujednačeno zagrijeva

*Rezultat: hladnija soba, naročito u dijelovima gd‌je se vlaga kondenzuje.

Vlaga otežava zagrijevanje prostora

Vlažan vazduh se teže zagrijeva od suvog. To znači da čak i kada zgrada šalje dovoljno toplotne energije, vaš stan d‌jeluje hladnije jer:

- vazduh sporije prima toplotu

- zidovi se brže hlade zbog kondenzacije

- stan gubi toplotu mnogo brže

Stan sa povišenom vlagom može biti hladniji i do dva do tri stepena, što je velika razlika tokom grejne sezone.

Kako pravilno sušiti veš zimi bez rizika?

1. Sušilica sa kondenzacijom ili toplotnom pumpom

Najbezbjednija i najčistija opcija. Moderne mašine troše vrlo malo energije.

2. Sušilica-stalak postavljena blizu radijatora, ali ne direktno na njega

Omogućava bolju cirkulaciju toplog vazduha.

3. Redovno provjetravanje

Na svakih dva do tri sata otvoriti prozor na pet do sedam minuta.

4. Korišćenje odvlaživača vazduha

Odvlaživač može prikupiti i do litra vode dnevno iz vazduha.

5. Izbjegavajte sušenje veša u spavaćoj sobi

Spavanje u prostoriji sa visokom vlažnošću povećava rizik od respiratornih tegoba, prenosi Nova.