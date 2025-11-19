Logo
Large banner

Recept dana: Najmekše palačinke koje se tope u ustima

19.11.2025

07:36

Komentari:

0
Рецепт дана: Најмекше палачинке које се топе у устима

Ako želite najmekše palačinke koje se tope u ustima, rješenje je jednostavno i nalazi se u svakoj prodavnici.

Umjesto mlijeka ili obične vode, dodajte kiselu vodu u smjesu za palačinke. Mjehurići iz mineralne vode stvaraju laganu strukturu i daju palačinkama onu prozračnu mekoću koju ne možete dobiti na drugi način, prenosi Pink.rs.

U posudi razbijte 2 jaja. Dodajte 200 g brašna, šećer po ukusu i prstohvat soli.

Umjesto mlijeka, sipajte kiselu vodu – oko 250 ml.

Ubacite 3 kašike ulja i dobro umutite.

илу-сарма-10092025

Savjeti

Recept za posnu sarmu na Aranđelovdan: Toliko je ukusna da će gosti biti oduševljeni

Ako želite još mekše palačinke, dodajte kašiku jogurta ili kisele pavlake u smjesu. Kombinacija sa kiselom vodom daje savršen balans.

Podijeli:

Tagovi:

Recept dana

palačinke

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јесења посластица: Испробајте рецепт за питу од бундеве

Zanimljivosti

Jesenja poslastica: Isprobajte recept za pitu od bundeve

1 sedm

0
Кисели купус

Savjeti

Uz pomoć ovog starinskog recepta ojačajte imunitet pred zimu

1 sedm

0
Најлон торта је идеална за рођендане, славе и све друге прилике

Savjeti

Najlon torta je idealna za rođendane, slave i sve druge prilike

2 sedm

0
Старински рецепт за кољиво: Ево како да жито не буде гњецаво

Savjeti

Starinski recept za koljivo: Evo kako da žito ne bude gnjecavo

2 sedm

0

Više iz rubrike

Како правилно угасити славску свијећу?

Savjeti

Kako pravilno ugasiti slavsku svijeću?

11 h

0
Убаците влажну марамицу у машину за прање веша: Крајњи резултат ће вас одушевити

Savjeti

Ubacite vlažnu maramicu u mašinu za pranje veša: Krajnji rezultat će vas oduševiti

15 h

0
Кисели купус

Savjeti

Kako da pravilno zamrznete kiseli kupus?

17 h

0
Рецепт за посну сарму на Аранђеловдан: Толико је укусна да ће гости бити одушевљени

Savjeti

Recept za posnu sarmu na Aranđelovdan: Toliko je ukusna da će gosti biti oduševljeni

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner