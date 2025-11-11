Logo
Large banner

Uz pomoć ovog starinskog recepta ojačajte imunitet pred zimu

11.11.2025

16:45

Komentari:

0
Кисели купус
Foto: YouTube/Screenshot

Prženi kiseli kupus je jelo koje su nekad davno pripremale naše bake a koje se, na žalost polako zaboravlja.

Starinski recept po kome se prženi kiseli kupus priprema mnogo brže od podvarka, ima sjajan ukus, a može da se kombinuje i sa drugim jelima recimo sa kuvanim krompirom ili pire krompirom.

Kiseli kupus je izuzetno zdrav i ima mnogo više vitamina C u odnosu na limun zato je poželjno i jesti ga što više tokom hladnih dana kako biste ojačali imunitet. Ovo je najbolji prirodni način da se zaštite od virusa tokom zime.

Osim toga tokom same fermentacije odnosno kiseljena ovo povrće stvara uslove za rast korisnih probiotika koji utiču na zdravlje crijeva.

Узгојили главицу купуса од 57 килограма

Zanimljivosti

Uzgojili glavicu kupusa tešku 57 kilograma - VIDEO

Pored već dobro poznatih jela od kiselog kupusa postoji i jelo koje su nekad davno pripremale naše bake a koje se, na žalost polako zaboravlja. U pitanju je prženi kiseli kupus koji je sličan podvarku a opet drugačiji.

Ima sjajan ukus, a može da se kombinuje i sa drugim jelima recimo sa kuvanim krompirom ili pire krompirom. Po želji možete dodati suvo meso, dimljene kobasice ili kao u našem receptu suvu slaninu.

Sastojci:

1 glavica kiselog kupusa

200 ml ulja

1 glavica crnog luka

300 g svežeg mesa po izboru

200 g suvog mesa (slanina, kobasica, suvi vrat )

biber, bijeli luk u prahu

peršunov list i bosiljak

lovorov list

илу-кисели купус-22092025

Zdravlje

Ovo povrće čini čuda za srce i krvne sudove

Priprema:

Isjecite kiseli kupus kao za podvarak, potopite sa 1 litrom vode i ostavite da odstoji 30 minuta, a potom ga dobro iscjedite.

U dublju šerpu dinstajte crni luk na ulju, dodajte na kockice isječeno meso, naspite vodu i ostavite da se meso dobro skuva.

Dodati ocjeđen kupus, začine i sipajte oko 1 l vode i ostavite da se kupa poklopljeno na tihoj vatri. Dodajte začine i sve dobro izmešajte.

Nakon što voda potpuno uvri dodajte malo ulja i nastavite da pržite kupus 10 minuta.

Dodajte sjeckanu suvu slaninu i nastavite da pržite kupus dok ne dobije finu zlatno žućkastu boju.

Možete ga poslužiti uz krompir pire, prenosi Krstarica.

Podijeli:

Tagovi:

Recept

kiseli kupus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кисели купус

Savjeti

Evo kako se pravilno kiseli kupus: Mnogi griješe kada određuju količinu soli

1 sedm

0
Купусијада се организује, а плата нема

Gradovi i opštine

Kupusijada se organizuje, a plata nema

1 sedm

0
Кисели купус

Savjeti

Kako na najbolji način pripremiti kiseli kupus kod kuće

1 sedm

0
Кисели купус

Savjeti

Kako spasiti gnjecavi kiseli kupus: Domaćice koriste ove trikove

1 sedm

0

Više iz rubrike

Трик злата вриједан: Ова намирница ће спријечити гомилање леда у замрзивачу

Savjeti

Trik zlata vrijedan: Ova namirnica će spriječiti gomilanje leda u zamrzivaču

4 h

0
Нови хит међу домаћицама: Додајте кап овог састојка у машину и веш ће мирисати рајски

Savjeti

Novi hit među domaćicama: Dodajte kap ovog sastojka u mašinu i veš će mirisati rajski

6 h

0
Хортензија цвијеће

Savjeti

Izbjegnite ovu grešku zbog koje hortenzije mogu biti zauvijek uništene

7 h

0
Када перете зимску јакну убаците само једну ствар у веш машину и биће као нова

Savjeti

Kada perete zimsku jaknu ubacite samo jednu stvar u veš mašinu i biće kao nova

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

U sudaru kod Lukavca povrijeđene 3 osobe

17

36

Ukrajinac Serhij K. prekinuo štrajk glađu

17

27

Za VIP sto na koncertu Aleksandre Prijović treba raditi mjesec dana

17

14

EU osniva novu obavještajnu jedinicu

17

06

Penzioner prijavio hakera, pa se ispostavilo da je "haker" bio on

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner