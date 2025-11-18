Logo
Kako da pravilno zamrznete kiseli kupus?

Izvor:

Krstarica

18.11.2025

16:19

Кисели купус
Foto: YouTube/Screenshot

Kiseli kupus se najčešće jede u jesen i zimu, a problem nastaje ako ga ima previše. Tada je problem konzervisanje, a rješenje je zamrzavanje kiselog kupusa.

Na ovaj način se čuva ukus, a zamrzavanje kiselog kupusa nema većih mana, osim promjene konzistencije.

Sačuvajte rasol u frižideru

Kiseli kupus za zamrzavanje treba da bude u posebnim pakovanjima, npr. činije po porciji, jer kada se odmrzne, mora se odmah jesti. Prilikom zamrzavanja kiselog kupusa, kupus mora da se čuva bez slane vode.

Slana voda mora da se sačuva jer poslije odmrzavanja mora ponovo da se doda kupusu da bi se vratio ukus i vitamini. Ta slana voda, poznata kao rasol, može se čuvati u plastičnoj boci u frižideru do nekoliko mjeseci.

Dvije faze zamrzavanja

Takođe, važno je znati da se zamrzavanje kiselog kupusa obavlja u dvije faze.

Prvo se stavi na dasku za sječenje i stavi u frižider na nekoliko sati, a zatim se kiseli kupus stavi u posudu i zamrzne.

Potrebna temperatura za zamrzavanje kiselog kupusa da bi sačuvao svojstva je -18 stepeni Celzijusa.

