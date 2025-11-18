Kako da pravilno zamrznete kiseli kupus?

Izvor:
Krstarica
18.11.2025
16:19
Komentari:0
Kiseli kupus se najčešće jede u jesen i zimu, a problem nastaje ako ga ima previše. Tada je problem konzervisanje, a rješenje je zamrzavanje kiselog kupusa.
Na ovaj način se čuva ukus, a zamrzavanje kiselog kupusa nema većih mana, osim promjene konzistencije.
Svijet
Nestale u junu prošle godine: Policija pronašla tijela majke i kćerke
Kiseli kupus za zamrzavanje treba da bude u posebnim pakovanjima, npr. činije po porciji, jer kada se odmrzne, mora se odmah jesti. Prilikom zamrzavanja kiselog kupusa, kupus mora da se čuva bez slane vode.
Slana voda mora da se sačuva jer poslije odmrzavanja mora ponovo da se doda kupusu da bi se vratio ukus i vitamini. Ta slana voda, poznata kao rasol, može se čuvati u plastičnoj boci u frižideru do nekoliko mjeseci.
Takođe, važno je znati da se zamrzavanje kiselog kupusa obavlja u dvije faze.
Hronika
Tijelo muškarca pronađeno pored restorana: Na terenu policija i vatrogasci
Prvo se stavi na dasku za sječenje i stavi u frižider na nekoliko sati, a zatim se kiseli kupus stavi u posudu i zamrzne.
Potrebna temperatura za zamrzavanje kiselog kupusa da bi sačuvao svojstva je -18 stepeni Celzijusa.
Savjeti
5 h0
Savjeti
19 h0
Savjeti
23 h0
Savjeti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
17
18
17
16
17
11
17
07
17
00
Trenutno na programu