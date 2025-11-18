Selak: Nemam primjedbi na rad sudija i tužilaca

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak izjavio je danas da se u pravosudnim institucijama u Prijedoru ispunjava sudska i tužilačka norma i da nema primjedbi na rad tužilaca i sudija.

Nakon sastanka sa rukovodiocima pravosudnih institucija u Prijedoru, Selak je naglasio da kada je u pitanju sudska i tužilačka uprava, uvijek postoje prijedlozi za unapređenje.

"Predstavnici ovih institucija su predložili određene preporuke i prijedloge da zajedno unaprijedimo funkcionisanje svih pravosudnih institucija u Prijedoru. Ministarstvo pravde će biti partner svima. Isti nam je zadatak, a to je vladavina prava i efikasniji pravosudni sistem", rekao je Selak novinarima nakon sastanka.

On je podsjetio da 55 institucija čini pravosudni sistem Republike Srpske, koji broji 3.450 zaposlenih među kojima je 400 sudija i tužilaca.

Selak je naveo da želi razgovarati sa rukovodiocima svih tih institucija, kao i sa zaposlenima, da vidi šta zajedno može da se uradi da se unaprijedi funkcionisanje pravosudnog sistema.

"Građani s pravom očekuju odgovornost i to je on što kao ministar zahtijevam", dodao je Selak.

Predsjednik Okružnog suda u Prijedoru Duško Miloica rekao je da je ovo prva posjeta ministra Selaka institucijama pravosuđa i nosiocima pravosudnih funkcija u Prijedoru, da su dobili podršku za svoj rad.

"Problemi su više materijalne prirode koji za sada nisu toliko ozbiljni, ali imamo obećanje da će se poboljšati uslovi rada vezano za informatičke jedinice i prevozna sredstva. Što se tiče rezultata, oni su jako dobri", naglasio je Miloica.

Prema njegovim riječima, svi predmeti rješavaju se u optimalnom roku.

"Kad je riječ o kadrovima, oni su neophodni prije svega u Okružnom privrednom sudu, takođe i Okružnom sudu, a pogotovo u tužilaštvu gd‌je je jako malo izvršilaca. Kad to riješimo, rezultati će biti još bolji", naveo je Miloica.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Okružnog privrednog suda Dijana Mazalić Nović, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Slađana Marić i predsjednik Osnovnog suda Danijela Elenkov.