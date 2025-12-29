Ni Njemačka nije kao što je nekad bila: Najveći giganti bilježe pad profita i zaposlenosti

Njemački giganti industrije, od Folksvagena do Simensa, bilježe blagi rast prihoda u ovoj godini, ali se istovremeno suočavaju sa padom profita i zaposlenosti, pokazuje danas objavljena analiza kompanije Ernst i Jang (EY).

Za prvih devet mjeseci 2025. godine, zbirni operativni profit (EBIT) 100 kompanija sa najvećim prihodima u Njemačkoj pao je 15 odsto međugodišnje, na 102 milijarde evra.

Više od polovine firmi ostvarilo je niži profit nego godinu dana ranije, što predstavlja treći uzastopni pad dobiti, prenosi Viršaftsvohe.

Ukupni prihodi su pritom porasli za 0,6 odsto na oko 1,55 biliona evra, ali je taj rast slabiji od inflacije.

Pad dobiti posebno pogađa ključne industrijske grane. Automobilski koncerni Folksvagen, Be-Em-Ve i Mercedes-Benc zabilježili su pad operativne dobiti od čak 46 odsto, dok je hemijska industrija trpi još snažniji udar, uz strmoglavi pad profita od 71 odsto.

Nasuprot tome, tehnološke kompanije gotovo su udvostručile dobit, a sektor zdravstva ostvario je rast profita od oko 40 odsto.

Kriza se odražava i na tržište rada, pošto je u prvih devet mjeseci 2025. ukinuto oko 17.500 radnih mjesta, dok je od 2023. broj zaposlenih u ovim kompanijama smanjen za približno 100.000.

Najveći poslodavac u Njemačkoj je nadalje Folksvagen sa oko 633.000 zaposlenih, ispred DHL-a i Simensa.

Ernst i Jang upozorava da se zapošljavanje usporava, naročito u administraciji u Njemačkoj, djelimično i zbog sve šire primjene vještačke inteligencije.

Kao glavni razlozi loših rezultata navode se slaba konjunktura, geopolitičke tenzije, američka trgovinska politika i rast konkurencije iz Kine, što posebno pogađa izvozno orijentisanu njemačku industriju.

Ernst i Jang procjenjuje da će glavni pokretači rasta njemačke privrede u 2026. biti sektori tehnologije, finansija i odbrambena industrija.