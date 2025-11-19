Logo
Drama kod Vranja: Spasili petoro d‌jece iz poplave

Telegraf

19.11.2025

21:27

Večeras je u mjestu Pavlovac kod Vranja uspješno završena intervencija spasavanja zbog poplave. Evakuisano je petoro d‌jece i četiri punoletne osobe iz četiri porodične kuće, čija su dvorišta bila pod vodom visokom oko 70-80 centimetara, nezvanično saznaje "Telegraf".

Zbog sigurnosti, Elektrodistribucija je isključila struju, a u intervenciji su učestvovala četiri vatrogasca sa dva vozila iz VSJ Vranje.

Tim za spasavanje na vodi radio je sa jednim čamcem kako bi bezbijedno izvukao evakuisane osobe.

Region

Osam uhapšenih u Hrvatskoj zbog seksualnog zlostavljanja djece

Služba za vanredne situacije Grada Vranja obezbijedila je privremeni smještaj evakuisanim u Centru za stara i iznemogla lica u Vranju, prenosi "Telegraf".

Poplave

Srbija

