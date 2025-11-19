Večeras je u mjestu Pavlovac kod Vranja uspješno završena intervencija spasavanja zbog poplave. Evakuisano je petoro d‌jece i četiri punoletne osobe iz četiri porodične kuće, čija su dvorišta bila pod vodom visokom oko 70-80 centimetara, nezvanično saznaje "Telegraf".

Zbog sigurnosti, Elektrodistribucija je isključila struju, a u intervenciji su učestvovala četiri vatrogasca sa dva vozila iz VSJ Vranje.

Tim za spasavanje na vodi radio je sa jednim čamcem kako bi bezbijedno izvukao evakuisane osobe.

Služba za vanredne situacije Grada Vranja obezbijedila je privremeni smještaj evakuisanim u Centru za stara i iznemogla lica u Vranju, prenosi "Telegraf".