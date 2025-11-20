Vozač kamiona za 28 dana učinio 80 prekršaja

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole autobusa i teretnih vozila, zaustavili su u okolini Niša 59-godišnjeg državljanina Turske koji je vozeći kamion "mercedes" u prethodnih 28 dana učinio 80 prekršaja.

Prilikom kontrole policija je utvrdila da nije koristio propisane pauze, dnevne i nedjeljne odmore, kao i da je prekoračio dozvoljeno dnevno vrijeme upravljanja vozilom, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

Njemu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 2.480.000 dinara.

Iz Uprave apeluju na vozače teretnih vozila i autobusa da se dosljedno pridržavaju saobraćajnih propisa i propisa o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu, jer time čuvaju ne samo samo svoj, već i živote putnika i drugih učesnika u saobraćaju.