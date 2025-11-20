Logo
Muškarcu upali u stan sa nožem i plastičnim pištoljem, pa ga opljačkali

Izvor:

Telegraf

20.11.2025

15:05

Foto: Tanjug

M. Š. (42) i E. T. (37) iz Novog Pazara uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo.

Oni se sumnjiče da su sinoć oko 18 časova ušli u stan pedesetdevetogodišnjeg muškarca i da su ga, uz prijetnju replikom pištolja i noža, fizički napali i od njega uzeli novac, dokumenta, dva ručna sata i dva mobilna telefona.

Policija je pronašla dio oduzetih predmeta, nož i odbačeni plastični pištolj.

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi E. T. nađeno je devet grama marihuane, pa je protiv njega podnijeta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašteno držanje opojnih droga.

Po nalogu nadležnog tužioca, M. Š. i E. T. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

