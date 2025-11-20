Dom naroda usvojio izmjenjeni dnevni red, imenovanja u komisije važnija od budžeta

Pojedini delegati podržali su danas da imenovanja delegata Nenada Vukovića u parlamentarne komisije budu ispred Prijedloga zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH.

Tu odluku nisu podržali delegati SNSD-a, kao ni delegati iz Kluba hrvatskog naroda Marina Pendeš i Zdenko Ćosić, dok je Ilija Cvitanović bio suzdržan.

U dnevni red uvrštena je tačka koja se odnosi na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta, prema kojoj bi Snježana Novaković Bursać bila zamijenjena Nenadom Vukovićem.

Osim ove, uvrštene su još dvije tačke koje se odnose na Vukovićevu zamjenu Bursaćeve u komisijama.

Prijedlog budžeta je na četvrtom mjestu, dok je iza njega kao peta tačka uvršten Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, u prvom čitanju, a predlagač je delegat Džemal Smajić.

Smajićev zahtjev je za razmatranje po skraćenom postupku, a odnosi se na povećanje starosne granice za penzionsanje u vojnoj službi koja sada iznosi 40 godina starosti.

Na prijedlog delegata Safeta Softića na dnevni red je uvršteno i 11 davanja saglasnosti za međunarodne sporazume i ugovore.