Logo
Large banner

Dom naroda usvojio izmjenjeni dnevni red, imenovanja u komisije važnija od budžeta

Izvor:

SRNA

20.11.2025

14:50

Komentari:

0
Дом народа усвојио измјењени дневни ред, именовања у комисије важнија од буџета
Foto: Srna

Pojedini delegati podržali su danas da imenovanja delegata Nenada Vukovića u parlamentarne komisije budu ispred Prijedloga zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH.

Tu odluku nisu podržali delegati SNSD-a, kao ni delegati iz Kluba hrvatskog naroda Marina Pendeš i Zdenko Ćosić, dok je Ilija Cvitanović bio suzdržan.

U dnevni red uvrštena je tačka koja se odnosi na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta, prema kojoj bi Snježana Novaković Bursać bila zamijenjena Nenadom Vukovićem.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Isplaćena premija za mlijeko u iznosu od 3,4 miliona KM

Osim ove, uvrštene su još dvije tačke koje se odnose na Vukovićevu zamjenu Bursaćeve u komisijama.

Prijedlog budžeta je na četvrtom mjestu, dok je iza njega kao peta tačka uvršten Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, u prvom čitanju, a predlagač je delegat Džemal Smajić.

Smajićev zahtjev je za razmatranje po skraćenom postupku, a odnosi se na povećanje starosne granice za penzionsanje u vojnoj službi koja sada iznosi 40 godina starosti.

Na prijedlog delegata Safeta Softića na dnevni red je uvršteno i 11 davanja saglasnosti za međunarodne sporazume i ugovore.

Podijeli:

Tagovi:

Dom naroda

budžet

BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ковачевић: Адемовић није појаснио на који начин се мијења дневни ред

BiH

Kovačević: Ademović nije pojasnio na koji način se mijenja dnevni red

2 h

0
Ковачевић: Усвајање буџета данас је најбитније

BiH

Kovačević: Usvajanje budžeta danas je najbitnije

3 h

0
Штрајк глађу у затвору у Војковићима!

BiH

Štrajk glađu u zatvoru u Vojkovićima!

20 h

0
Уставни суд БиХ одбацио апелацију Вукановићеве странке

BiH

Ustavni sud BiH odbacio apelaciju Vukanovićeve stranke

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Završeni radovi na pisti vrijedni milion KM

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za rasparavu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner