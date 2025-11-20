Logo
Akcija SIPA-e: Deset osoba uhapšeno, upali i u zatvor

Izvor:

ATV

20.11.2025

09:40

Акција СИПА-е: Десет особа ухапшено, упали и у затвор

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su juče, zbog prodaje droge, na području Brčko distrikta, Donjeg Žabara, Pelagićeva i Orašja pretresli stanove, pomoćne objekte i pokretne stvari na deset lokacija, te uhapsili deset osoba, saopšteno je danas iz SIPA.

Pretresli su, kako je saopšteno, i jedno odjeljenje Kazneno - popravnog zavoda Orašje u Orašju.

Hapšenje u KPZ-u

"Uhapšeno je deset lica, među kojima je i jedno lice koje je na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno-popravnom zavodu Orašje", naveli su iz SIPA.

Uhapšene sumnjiče za organizovani kriminal i prodaju droge.

"Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, šest lica će po nalogu postupajućeg tužioca biti predato u dalju nadležnost Tužilaštva BiH", rekli su iz SIPA.

Tokom pretresa oduzet je novac, mobilni telefoni, te brojni drugi predmeti koji se koriste prilikom izrade smjese za miješanje droge.

"Tokom pretresa je otkriveno i privremeno oduzeto: oko pet kilograma materije koja asocira na marihuanu, tri vozila, 8.000 evra, 6.730 KM, smjesa za miješanje droge, vage za mjerenje, grijalice, lampe i drugi predmeti koji se koriste prilikom izrade smjese za miješanje droge. Zaplijenjeni su i mobilni telefoni, rokovnici, evidencije i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela", rekli su iz SIPA.

Navedene aktivnosti realizovane su po u nalogu Suda Bosne i Hercegovine pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijom Brčko distrikta.

SIPA

hapšenje

