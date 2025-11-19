Zbog pljačke u Kalesiji uhapšene dvije osobe!

Dvije osobe uhapšene su na području Zvornika zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa pljačkom zlatare u centru Kalesije, potvrđeno je za ATV.

Kako saznajemo radi se o dvojici muškaraca, osumnjičenima za pomaganje u pljački, koji će biti predati u nadležnost MUP-a Tuzlanskog kantona. Za direktnim počiniocima potraga je i dalje u toku, dok je jedan od napadača pronađen mrtav.

Sve se odigralo jutros oko 7.25 časova u centru Kalesije kada su, najvjerovatnije, tri naoružana razbojnika krenula u pljačku zlatare. Tom prilikom došlo je do pucnjave, odnosno do razmjene vatre između policije i napadača koji su pobjegli.

Odmah je pokrenuta opsežna policijska akcija i automobil, koji je korišten u razbojništvu, pronađen je zapaljen u mjestu Jelovo Brdo kod Kalesije. Pored njega njega je zatečeno tijelo jednog muškarca, najvjerovatnije jednog od počinilaca. Policija je blokirala sve izlaze iz Kalesije, a u potragu su se uključile patrole PS Sapna, Živinice, kao i MUP Republike Srpske.

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona ranije je saopšteno da se pod nadzorom tužilaštva preduzimaju opsežne istražne radnje, uviđaj i drug na više lokacija.

”U saradnji sa policijom MUP RS vrši se pretraga terena kao i potraga za počiniocima koji se dovode u vezu sa ovim događajem. Prilikom vršenja navedenih aktivnosti, na jednom lokalitetu pored vozila, koje je korišteno prilikom razbojništva, pronađeno je jedno lice, (a najvjerovatnije se radi o jednom od počinilaca) bez znakova života, čiju smrt je na licu mjesta potrdio mrtvozornik JU Dom zdravlja Kalesija”, saopštio je MUP TK.

Naglasili su da su sve aktivnosti policije usmjerene su na rasvjetljavanje i dokumentovanje događaja, kao i identifikaciju i hvatanje počinilaca.