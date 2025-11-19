Logo
Zbog pljačke u Kalesiji uhapšene dvije osobe!

Autor:

Ognjen Matavulj

19.11.2025

16:42

Komentari:

0
Због пљачке у Калесији ухапшене двије особе!
Foto: INFOPLUS/FACEBOOK/SCREENSHOT

Dvije osobe uhapšene su na području Zvornika zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa pljačkom zlatare u centru Kalesije, potvrđeno je za ATV.

Kako saznajemo radi se o dvojici muškaraca, osumnjičenima za pomaganje u pljački, koji će biti predati u nadležnost MUP-a Tuzlanskog kantona. Za direktnim počiniocima potraga je i dalje u toku, dok je jedan od napadača pronađen mrtav.

Sve se odigralo jutros oko 7.25 časova u centru Kalesije kada su, najvjerovatnije, tri naoružana razbojnika krenula u pljačku zlatare. Tom prilikom došlo je do pucnjave, odnosno do razmjene vatre između policije i napadača koji su pobjegli.

Најновија вијест

Hronika

Jedan od pljačkaša zlatare u Kalesiji pronađen mrtav, partneri ga izbacili iz auta

Odmah je pokrenuta opsežna policijska akcija i automobil, koji je korišten u razbojništvu, pronađen je zapaljen u mjestu Jelovo Brdo kod Kalesije. Pored njega njega je zatečeno tijelo jednog muškarca, najvjerovatnije jednog od počinilaca. Policija je blokirala sve izlaze iz Kalesije, a u potragu su se uključile patrole PS Sapna, Živinice, kao i MUP Republike Srpske.

пуцњава калесија

Hronika

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona ranije je saopšteno da se pod nadzorom tužilaštva preduzimaju opsežne istražne radnje, uviđaj i drug na više lokacija.

”U saradnji sa policijom MUP RS vrši se pretraga terena kao i potraga za počiniocima koji se dovode u vezu sa ovim događajem. Prilikom vršenja navedenih aktivnosti, na jednom lokalitetu pored vozila, koje je korišteno prilikom razbojništva, pronađeno je jedno lice, (a najvjerovatnije se radi o jednom od počinilaca) bez znakova života, čiju smrt je na licu mjesta potrdio mrtvozornik JU Dom zdravlja Kalesija”, saopštio je MUP TK.

пуцњава Калесија

Hronika

Pojavio se snimak pucnjave u Kalesiji, policija traga za počiniocima

Naglasili su da su sve aktivnosti policije usmjerene su na rasvjetljavanje i dokumentovanje događaja, kao i identifikaciju i hvatanje počinilaca.

