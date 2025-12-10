Ispovijest najstrašnijeg balkanskog plaćenog ubice: Haos je postao moja logika

Izvor:
Kada je italijanski novinar Andrea Gali objavio knjigu "Ubica", evropska javnost prvi put je dobila uvid u mračni svijet profesionalnog egzekutora koji je decenijama djelovao između Balkana i Italije.
Iako se njegovo pravo ime ne otkriva, čovjeka o kom Gali piše nazovimo Julijan - pseudonim iza kog se krije jedan od najopasnijih i najhladnijih ubica koje je region ikada iznjedrio.
Julijan je rođen u surovoj sjevernoj Albaniji, u sredini gdje su krvna osveta, oružje i klanski zakoni bili važniji od države. Gali opisuje njegovo djetinjstvo kao splet siromaštva, nasilja i potpune odsutnosti autoriteta.
Upravo tu, u takvom okruženju, nastao je čovjek koji će kasnije postati simbol najcrnje strane balkanskog kriminala.
Tokom ratnih i poratnih godina, kada su regionom tutnjali oružje, droga i nova generacija kriminalnih klanova, Julijan ulazi u svijet ilegalnih poslova. Kako Gali piše, “odrastao je u haosu, pa je haos postao njegova logika”.
Brzo je privukao pažnju kriminalnih grupa - ne zato što je bio najjači, već zato što je bio najhladniji.
U Italiji, gdje se tada prelivao balkanski kriminal, Julijan je postao plaćeni izvršilac za nekoliko organizacija. Nije birao strane. Nije pravio razlike. Radio je za onoga ko plati - “moneta za potkusurivanje”, piše Gali. I najopasnije oružje u rukama bosova.
Najjeziviji dijelovi knjige nisu opisi kriminala, već dijelovi u kojima Julijan govori o sebi. Gali ga opisuje kao čovjeka koji je “godinama živio mrtav, ali toga nije bio svjestan”.
Julijan otvoreno priznaje da je vremenom izgubio svaki moralni kompas. U knjizi je zabilježena njegova rečenica koja ledi krv: “Kad živiš kao ubica, misliš da si bog. A u stvari si samo mrtav čovjek koji to ne zna".
Droga, paranoja, neprekidne potere i strah od odmazde potpuno su ga uništili. Život u kriminalu pretvorio ga je u sjenku.
Prema onome što je italijanski novinar Andrea Gali iznio u svojoj knjizi "Ubica“ (Il Sicario), Julijan Sinani važio je za najopasnijeg čovjeka albanskog podzemlja, naročito tokom perioda kada je bio aktivan u okviru takozvane "Skaj“ kriminalne mreže. Galijevi izvori iz istraga i policijskih dosijea opisuju ga kao hladnog, metodičnog i potpuno beskompromisnog čovjeka, koji je - prema navodima iz istrage - bio povezan sa više od 20 naručenih ubistava širom regiona.
Gali u knjizi piše da je Sinani kod saradnika ulivao strah "svojom tišinom više nego tuđim prijetnjama“, te da je navodno važio za nekoga ko nikada nije pokazivao emocije ni u najtežim situacijama. Jedan od citata iz knjige koji se često prenosi glasi: "Julijan je djelovao kao sjenka. Nije vikao, nije gestikulirao, samo bi se pojavio, završio posao i nestao".
U knjizi se ne opisuju eksplicitne metode, ali se naglašava da je Sinani bio poznat po "brzini, preciznosti i potpunoj odsutnosti tragova“, zbog čega je stekao nadimak u kriminalnim krugovima - "čovjek koga ne možeš da vidiš, a kada ga vidiš već je kasno".
Navodi iz međunarodnih istraga, koje Gali citira, govore da je Sinani bio na čelu jedne od najorganizovanijih albanskih ćelija za likvidacije, a da su njegovi tragovi otkriveni tek kada je razbijena komunikacija preko aplikacije Sky ECC. Istražitelji su ga opisivali kao "najopasnijeg operativca na Balkanu“.
U knjizi se navodi da je njegova "reputacija“ bila zasnovana na tri elementa: lojalnost klanu, potpuna diskrecija i sposobnost da izbjegne istrage godinama.
Gali tvrdi da je upravo ta kombinacija učinila da ga klanovi tretiraju kao najskupljeg i najtraženijeg plaćenog ubicu u regionu.
Najveći obrt u priči dogodio se kada je Julijan odlučio da sarađuje sa italijanskim organima.
Njegova svjedočenja postala su deo važnih istraga u Italiji i na Balkanu. Italijanska država mu je dodijelila zaštitu, dok Gali nikada nije objavio njegovo pravo ime.
Ovo nije priča o kriminalu - već studija o tome kako se rađa profesionalni ubica.
Gali pokazuje kako siromaštvo, raspad sistema, nasilje i rat mogu da stvore generaciju ljudi izgubljenih između kriminala i smrti.
Julijan je samo jedan od njih, ali njegova ispovijest je najpotpunija, najdetaljnija i najšokantnija do sada.
Knjiga “Ubica” je mračna hronika balkanskog podzemlja, ali i upozorenje regionu.
Julijan nije mitski lik, niti filmski antiheroj. On je proizvod vremena kada su najgori instinkti postali valuta, a život čovjeka ponekad vrijedio manje od jednog telefonskog poziva, prenosi "Telegraf".
