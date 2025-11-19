Suđenje zbog svirepog ubistva Slađane Milošević

Bliži se godišnjica svirepog ubistva Slađane Milošević iz Broda, a kazne za počinioca još nema. Suđenje suprugu Savi Miloševiću i njegovom pomagaču Aleksandru Ostojiću još traje. Prati ga i Slađanina majka. Smogla je snage da stane pred kameru ATV-a. Priča da je Savo Slađani prijetio, zlostavljao je, a onda ubio iz zasjede.

“Ovako nešto da se desi da kaže da nije, ne može pobjeći ne može se izvući jer je brat

naišao na to, on je ubio majku dvoje male djece”, ispričala je majka ubijene Slađane Nada Panić.

I dva Slađanina brata danas su mirno u sudnicu pratila iznošenje nalaza vještaka. Nadaju se pravdi.

“Boli nas nepravda, djeca su u domu pored nas toliko braće sestara babe djeda, mi djecu ne možemo dobiti dok se ne završi i nadamo se da će pravda biti na našoj strani”, rekao je brat ubijene Slađane Dragan Evđenić.

Petoro vještaka predočilo je nalaze vještačenja krvi, oružja, telefona, odjeće. Prigovor je stigao od Savinog branioca.

“Vještaci su dali nepotpune nalaze i zbog toga sam im prigovorio a odbranu temeljim na tome da ovdje nema dokaza da je optuženi Milošević Savo učinio krivično djelo”, kazao je advokat optuženog Save Miloševića Dušan Todorović.

Optužnica ga tereti za teško ubistvo supruge počinjeno 29. decembra prošle godine u Velikoj Brusnici kod Broda. Za pomaganje u izvršenju optužen je Aleksandar Ostojić. Suđenje pred dobojskim Okružnim sudom biće nastavljeno 16. decembra izvođenjem dokaza Tužilaštva.