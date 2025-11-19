Logo
Završeno suđenje za ubistvo Radenka Bašića, optuženi negirali zločin

Ognjen Matavulj

19.11.2025

18:54

Завршено суђење за убиство Раденка Башића, оптужени негирали злочин

Svjedočenjem optuženih Dalibora Railića i Aleksandra Miljatovića u Sudu BiH danas je završen glavni pretres na suđenju za ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića.

Izvođenje završnih riječi sud je zakazao za narednu sedmicu. Očekuje se da će presuda u ovom predmetu biti izrečena do sredine decembra, kada optuženima ističe mjera pritvora.

Svjedočeći u svoju odbranu Railić i Miljatović, koji su optuženi kao nalogodavac i direktni izvršilac Bašićevog ubistva, pred sudom su negirali umiješanost u tu likvidaciju.

Dalibor Railic i Aleksandar Miljatovic

Hronika

”Bašić primjetio da ga prati maskirani čovjek, ali zbog skromnosti tome nije pridavao pažnju”

Miljatović je negirao i iskaz iz istrage u kojem je priznao Bašićevo ubistvo, navodeći da je tu izjavu potpisao pod prisilom policije. U sudnici je ustvrdio da nema ništa s tim zločinom i da ga Railić nije angažovao za ubistvo Bašića.

Za pomaganje u ubistvu policijskog načelnika optužen je i Igor Repajić, koji se danas nije pojavio pred sudom i postupak protiv njega je razdvojen u odnosu na ostale optužene.

Default Image

Hronika

Pročitane izjave Aleksandra Miljatovića u kojima je priznao ubistvo Radenka Bašića

Ranije je postupak razdvojen protiv Harisa Gredelja i Aleksandra Ivkovića. U optuženičkoj klupi se nalaze još Mirjana Vujović i Željko Simić iz Bileće i Goran Gvozden iz Graadiške. Oni su zajedno s Railićem optuženi za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge. Svi sem Gredelja su bili korisnici "Sky ecc” aplikacije.

Radenko Bašić

Dalibor Railić Dugi

Aleksandar Miljatović

Ubistvo

trgovina drogom

organizovani kriminal

Sud BiH

