Muškarac preminuo na krstarenju nakon što je popio 33 pića: Porodica sumnja na jedno

Jedan muškarac je preminuo na krstarenju nakon što mu je posluženo 33 pića, porodica optužuje osoblje kruzera da mu je ubrizgalo sedativ.

Porodica muškarca iz Kalifornije koji je preminuo na krstarenju brodom kompanije Royal Caribbeann prošle godine podnijela je tužbu zbog "nepravedne smrti".

U optužbi je navedeno da mu je kompanija prekomjerno služila alkohol i upotrijebila prekomjernu silu, što je, kako kažu, dovelo do njegove smrti.

Majkl Virdžil (35) preminuo je 13. decembra 2024. godine tokom četvorodnevnog krstarenja brodom "Navigator of the Seas" od Los Anđelesa do Ensenade u Meksiku. Putovao je sa svojom vjerenicom, njihovim malim sinom i drugim rođacima.

Prema tužbi podnijetoj saveznom sudu, Virdžil je učestvovao u brodskom paketu "Deluks pića" koji je bio uključen u cijenu i posluženo su mu, najmanje, 33 alkoholna pića u satima koji su prethodili smrti. Porodica tvrdi da je postao vidljivo pijan dok su članovi posade nastavljali da mu služe alkohol.

Virdžil se izgubio i postao uznemiren dok je pokušavao da pronađe svoju kabinu, navodi se u tužbi. U tužbi se navodi i da ga je obezbjeđenje kompanije Royal Caribbeann oborilo, obuzdalo svojom težinom i držalo ga u položaju koji mu je ograničavao disanje. U tužbi se takođe navodi da su članovi posade koristili više bočica biber spreja i, po uputstvu kapetana, ubrizgali mu haloperidol, sedativ.

Virdžil je izgubio svijest i umro na brodu.

"Royal Caribbeann u potpunosti razumije i očekuje da će prekomjerna konzumacija alkohola kod putnika rezultirati smanjenjem njihovih inhibicija, motoričkih sposobnosti i zdravog rasuđivanja“, navedeno je u tužbi.

"Royal Caribbeann, na osnovu informacija i uvjerenja, očekuje da će podstaći opštu atmosferu, koju želi i promoviše na svojim brodovima, a što zauzvrat poboljšava druge aktivnosti na brodu koje donose prihod, kao što su kockanje i kupovina više alkohola".

KTLA je dobila izvještaj medicinskog vještaka okruga Los Anđeles, u kojem se Virdžilov način smrti navodi kao ubistvo. Uzrok smrti je naveden kao kombinovani efekat mehaničke asfiksije, gojaznosti, kardiomegalije i trovanja etanolom.

Prema tužbi, Virdžilovo tijelo je bilo u frižideru na brodu dok se brod nije vratio u Los Anđeles 16. decembra 2024. godine.

Ubrzo nakon incidenta, FBI je potvrdio da je pokrenuo istragu o okolnostima Virdžilove smrti. Predstavnici Royal Caribbeanna su izdali kratko saopštenje u kojem su naveli da su "ožalošćeni" smrću gosta i da sarađuju sa vlastima. Nisu objavljene dodatne informacije od strane saveznih istražilaca.

U tužbi, Virdžilova vjerenica, Koni Agilar, djelujući kao lični zastupnik njegove imovine, tvrdi da je kompanija odgovorna za nemar, nepravilno služenje alkohola i postupke svojih zaposlenih u obezbjeđenju i medicinskom osoblju. U tužbi se tvrdi da kompanija nije zaštitila putnika uprkos vidljivim znacima pijanstva i da je upotrijebila silu koja je direktno doprinijela njegovoj smrti.