Nastavljeni sukobi na granici Kambodže i Tajlanda, poginulo 10 civila

Najmanje 10 kambodžanskih civila poginulo je, a 60 je ranjeno u najnovijem krugu graničnog sukoba s Tajlandom, saopštio je portparol kambodžanskog Ministarstva odbrane Mali Sočeata.

Prema navodima Kambodže, tajlandska vojska ispalila je artiljerijske granate na više lokacija na njenoj teritoriji, prenijela je Sinhua.

- Kambodžansko-tajlandski granični sukob ponovo se rasplamsao od nedjelje popodne i još uvijek traje od četvrtka ujutru - rekao je Sočeata.

Više od 56.000 porodica, odnosno oko 190.000 civila, napustilo je domove u potrazi za sigurnim skloništem, saopštilo je kambodžansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Thailand 💥 Cambodian



Chok Chey village



Thai & Combodian forces are fighting for this village too.

Reportedly Thai forces tried to capture it but pushed back by Combodian forces. Massive destruction reported. pic.twitter.com/YUEktu3qp8 — Global perspective (@Global__persp1) December 11, 2025

Istovremeno, portparol tajlandskog Ministarstva odbrane Surasant Kongsiri izjavio je da je u sukobima poginulo devet tajlandskih vojnika, dok je povrijeđeno više od 120 ljudi.

Sukobi su raselili skoro 200.000 tajlandskih civila, koji su sklonjeni u izbjegličke kampove, gdje su prijavljene tri smrti među izbjeglicama.

Do sada je postavljeno 849 kampova, a skoro 200 bolnica i klinika pretrpilo je različit stepen oštećenja.

🚨JUST IN:🇹🇭Thailand STRIKES🇰🇭Cambodia! More info coming. pic.twitter.com/LmkilTunC1 — PLA Military Updates (@PLA_MilitaryUpd) December 10, 2025

Komanda Druge armije Tajlanda saopštila je da sukobi i dalje traju, navodeći da kambodžanske snage gađaju više lokacija u provincijama Ubon Ratčatani i Sisaket.