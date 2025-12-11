Oborena 32 ukrajinska drona iznad Moskve, aerodromi zatvoreni više sati

Izvor:
Tanjug
11.12.2025
07:05
Ruske snage protivvazdušne odbrane uništile su tokom noći 32 drona koji su letjeli ka Moskvi, objavio je jutros gradonačelnik Sergej Sobjanjin na društvenim mrežama.
On je dodao da "službe za vanredne situacije rade na mjestu pada", prenosi RIA Novosti.
Sistem protivvazdušne odbrane čini sve što je moguće da zaštiti Moskvu, rekao je Sobjanjin.
Svi moskovski aerodromi - Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo i Žukovski - uveli su ograničenja na dolaske i odlaske aviona, koja su bila na snazi približno sedam sati, saopštile su ruske vlasti.
Desetine aviona su preusmjerene na alternativne aerodrome.
Avio-kompanije Aeroflot , Pobeda i Rosija objavile su otkazivanje ili kašnjenja letova, navodi agencija.
