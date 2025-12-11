Logo
Plenković u Banjaluci

ATV

11.12.2025

06:57

0
Пленковић у Бањалуци

Premijer Hrvatske Andrej Plenković posjetiće danas Banjaluku, potvrdila je Vlada Hrvatske.

On će se u samostanu Marija Zvijezda sastati sa banjalučkim biskupom Željkom Majićem i prisustvovati svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturni centar Petrićevac.

трговска гора

Region

Hrvatski sabor danas o Trgovskoj gori

U saopštenju se navodi da je ovaj centar od izuzetnog kulturnog, nacionalnog i društvenog značaja za hrvatski narod u Republici Srpskoj i BiH.

Andrej Plenković

Komentari (0)
