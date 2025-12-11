Plenković u Banjaluci

On će se u samostanu Marija Zvijezda sastati sa banjalučkim biskupom Željkom Majićem i prisustvovati svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturni centar Petrićevac.

Region Hrvatski sabor danas o Trgovskoj gori

U saopštenju se navodi da je ovaj centar od izuzetnog kulturnog, nacionalnog i društvenog značaja za hrvatski narod u Republici Srpskoj i BiH.