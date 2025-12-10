I Makron najavljuje zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da namjerava da prije isteka svog mandata 2027. godine zabrani licima mlađim od 15 ili 16 godina korištenje društvenih mreža.

Makron je početkom juna rekao da će preduzeti korake ka zabrani korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina ukoliko EU sama ne uvede takvu zabranu.

"Uvešćemo provjeru starosti na svim društvenim mrežama i postavićemo granicu na 15 ili 16 godina", rekao je Makron.

On je dodao da se obavezuje da će parlament glasati o takvom zakonu prije kraja njegovog sadašnjeg mandata, prenosi "Figaro".

"Vlada Francuske namjerava da predstavi prijedlog zakona početkom 2026. godine i želi da osigura njegovo brzo usvajanje", dodao je Makron.

Bivši francuski premijer Gabrijel Atal, koji je trenutno poslanik, predložio je u aprilu zabranu pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina i uvođenje noćnih ograničenja za starije tinejdžere.