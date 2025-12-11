Izvor:
RT Balkan
11.12.2025
07:29
Predsjednik SAD Donald Tramp optužio je Ukrajinu za široko rasprostranjenu korupciju.
"Ovo nije pokušaj da se bilo ko ocrni, ali tamo zaista postoji ogromna korupcija", rekao je on, a prenose RIA Novosti.
Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine pokrenuo je 10. novembra veliku operaciju otkrivanja korupcijskih šema u energetskom sektoru Ukrajine. Pretresi su sprovedeni u kućama bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka, kompanije Energoatom i Timura Mindiča, za koga se vjeruje da je osnivač kriminalne grupe i "novčanik" predstavnika Kijeva Vladimira Zelenskog.
Tramp: Kolumbija proizvodi mnogo droge, Gustavo Petro će biti sljedeći
Sedam članova kriminalne organizacije već je optuženo. Mindič i biznismen Aleksandar Cukerman su na potjernicu. Galuščenko, koji je bio na čelu Ministarstva pravde i ministarka energetike Svetlana Grinčuk su smijenjeni, piše RT Balkan.
