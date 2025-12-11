Logo
Tramp kritikovao Zelenskog: U vašoj zemlji je ogromna korupcija

RT Balkan

11.12.2025

07:29

Predsjednik SAD Donald Tramp optužio je Ukrajinu za široko rasprostranjenu korupciju.

"Ovo nije pokušaj da se bilo ko ocrni, ali tamo zaista postoji ogromna korupcija", rekao je on, a prenose RIA Novosti.

Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine pokrenuo je 10. novembra veliku operaciju otkrivanja korupcijskih šema u energetskom sektoru Ukrajine. Pretresi su sprovedeni u kućama bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka, kompanije Energoatom i Timura Mindiča, za koga se vjeruje da je osnivač kriminalne grupe i "novčanik" predstavnika Kijeva Vladimira Zelenskog.

Svijet

Tramp: Kolumbija proizvodi mnogo droge, Gustavo Petro će biti sljedeći

Sedam članova kriminalne organizacije već je optuženo. Mindič i biznismen Aleksandar Cukerman su na potjernicu. Galuščenko, koji je bio na čelu Ministarstva pravde i ministarka energetike Svetlana Grinčuk su smijenjeni, piše RT Balkan.

Donald Tramp

Vladimir Zelenski

