Poznata pjevačica narodne muzike prima penziju manju i od minimalne: ''Da nema djece, ne znam kako bih''

Izvor:

Telegraf

11.12.2025

07:21

Позната пјевачица народне музике прима пензију мању и од минималне: ''Да нема дјеце, не знам како бих''

Pjevačica Nada Obrić jedna je od javnih ličnosti koja prima najmanju penziju na estradi. Njeno mjesečno primanje, kako mediji prenose, navodno je manje od prosječne penzije u Srbiji.

Nada Obrić govorila je o ovoj temi jednom prilikom i tada otkrila da njena penzija iznosi 16.000 dinara.

- Negdje ja krivim nas same zato što nemamo nacionalnu penziju. Radila sam 14 godina u opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon, ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam 16.000 i nešto - rekla je Nada Obrić jednom prilikom za Kurir i dodala:

- Kad sam napunila 65 godina, u BiH sam dobila 40 evra penziju, sad je to 51 evro, a ovdje u Srbiji sam dobila 12.000 dinara u startu i sad je to 16.000 din. Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali imam srećom djecu koja mi pomažu - izjavila je pjevačica.

Kupila sebi grobno mjesto pored prvog muža

Podsjetimo, kako je ranije pričala Nada Obrić, ona već zna gdje će kada dođe vrijeme za umiranje.

- Čitala sam da se Lepa Lukić naljutila kad su je pitali je l' napisala testament i kupila grobno mjesto. E, pa, ja ne bježim od toga. Biće to u Beogradu, na Bežanijskom groblju - rekla je Nada i dodala:

- Iako sam se od bivšeg muža Ace razvela prije 18 godina, jer me je prevario, ja sam ipak odlučila da kada umrem budem sahranjena u istu grobnicu sa njim. Ipak sa tim čovejkom imam dvoje djece Itanu i Sašu. Vjerovatno će sad mnogi i da me osuđuju, ali baš me briga, to je moja konačna odluka i kraj - objasnila je Nada Obrić jednom prilikom, pa se još nadovezala:

- Ja nisam pisala testament, jer među mojom djecom nema zle krvi, znaju oni šta imam i šta će da podijele. Nemam strah od toga da unaprijed raspoređujem i dijelim. Moj pokojni muž i ja smo sve to na vrijeme riješili - izjavila je pjevačica.

Nada Obrić

Pjevačica

