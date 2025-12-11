Poznata pjevačica narodne muzike prima penziju manju i od minimalne: ''Da nema djece, ne znam kako bih''

Izvor:
Telegraf
11.12.2025
07:21
Pjevačica Nada Obrić jedna je od javnih ličnosti koja prima najmanju penziju na estradi. Njeno mjesečno primanje, kako mediji prenose, navodno je manje od prosječne penzije u Srbiji.
Nada Obrić govorila je o ovoj temi jednom prilikom i tada otkrila da njena penzija iznosi 16.000 dinara.
- Negdje ja krivim nas same zato što nemamo nacionalnu penziju. Radila sam 14 godina u opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon, ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam 16.000 i nešto - rekla je Nada Obrić jednom prilikom za Kurir i dodala:
- Kad sam napunila 65 godina, u BiH sam dobila 40 evra penziju, sad je to 51 evro, a ovdje u Srbiji sam dobila 12.000 dinara u startu i sad je to 16.000 din. Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali imam srećom djecu koja mi pomažu - izjavila je pjevačica.
Podsjetimo, kako je ranije pričala Nada Obrić, ona već zna gdje će kada dođe vrijeme za umiranje.
- Čitala sam da se Lepa Lukić naljutila kad su je pitali je l' napisala testament i kupila grobno mjesto. E, pa, ja ne bježim od toga. Biće to u Beogradu, na Bežanijskom groblju - rekla je Nada i dodala:
- Iako sam se od bivšeg muža Ace razvela prije 18 godina, jer me je prevario, ja sam ipak odlučila da kada umrem budem sahranjena u istu grobnicu sa njim. Ipak sa tim čovejkom imam dvoje djece Itanu i Sašu. Vjerovatno će sad mnogi i da me osuđuju, ali baš me briga, to je moja konačna odluka i kraj - objasnila je Nada Obrić jednom prilikom, pa se još nadovezala:
- Ja nisam pisala testament, jer među mojom djecom nema zle krvi, znaju oni šta imam i šta će da podijele. Nemam strah od toga da unaprijed raspoređujem i dijelim. Moj pokojni muž i ja smo sve to na vrijeme riješili - izjavila je pjevačica.
