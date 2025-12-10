Džejla Ramović godinama šutjela o problemu koji je imala u takmičenju

Nevjerovatnim glasom, ali i stasom, Džejla Ramović, plijeni gdje god da se pojavi, međutim kao i sve poznate ličnosti suočava se sa osudama javnosti koje često nisu prijatne.

Iako karijeru gradi isključivo muzikom i nije pjevačica za koju se vezuju bilo kakvi skandali, priznaje da se jako mlada susrela sa predrasudama koje su tada uticale na nju.

Za talentovanu pjevačicu tvrde da je hladna osoba koja ne pokazuje emocije, a ona je sada objasnila da je realnost potpuno drugačija.

- Koliko ljudi mene mogu da poznaju preko televizije? Što se tiče takmičenja baš sam tada imala taj problem da su ljudi komentarisali kako sam mnogo hladna i da ja sve to doživljavam kao da meni niko ne smije ništa da kaže. Bila sam jako mlada i imala sam jaku tremu i odgovornost, a zapravo su ljudi komentarisali moj izraz lica - ispričala je Ramovićeva koja je privatno sasvim drugačija ličnost.

- Ja privatno nisam takva, ali sada kada bih išla od osobe do osobe i molila da me prihvate i da me vole i da ne misle tako završila bih u ludnici - iskrena je bila svojevremeno u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

Starija koleginica Snežana Đurišić poručila joj je da se ne obazire na takve komentare jer njeno pjevanje nije hladno, što je najbitnije za njihov posao.