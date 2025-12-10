Da li znate pravo ime Mile Kitića? Evo šta mu piše u dokumentima

Elena Kitić, kćerka poznatog pjevača Mile Kitića, nedavno je na društvenim mrežama podijelila dokument, vozačku dozvolu njenog oca Mileta Kitića iz 1980. godine, izdatu u Americi.

Ono što je privuklo pažnju javnosti jeste ime na dokumentu: ''Milojko Kitić“. Ovaj detalj iznenadio je mnoge, jer je Mile poznat isključivo pod svojim umjetničkim imenom.

Tokom nedavnog susreta s novinarima, Mile Kitić je razjasnio situaciju. Pjevač je istakao da nikada nije zvanično mijenjao svoje ime.

''Milojko“ je ime koje je dobio na rođenju, ali ga je od malih nogu zamijenio nadimkom „Mile“, koji je postao njegov zaštitni znak u svijetu muzike.

Zanimljivo je da čak ni članovi njegove porodice nisu u potpunosti upoznati s njegovim pravim imenom.

Pjevač je prvi put otvoreno govorio o ovom detalju iz svog života:

“Nikada nisam menjao ime, ali od malena me svi zovu Mile. Čak ni moja familija ne zna kako se stvarno zovem. Ovo je prvi put da pričam o tome, nakon 50 godina karijere”.

(GrandTV)