Da li znate pravo ime Mile Kitića? Evo šta mu piše u dokumentima

10.12.2025

20:17

Да ли знате право име Миле Китића? Ево шта му пише у документима

Elena Kitić, kćerka poznatog pjevača Mile Kitića, nedavno je na društvenim mrežama podijelila dokument, vozačku dozvolu njenog oca Mileta Kitića iz 1980. godine, izdatu u Americi.

Ono što je privuklo pažnju javnosti jeste ime na dokumentu: ''Milojko Kitić“. Ovaj detalj iznenadio je mnoge, jer je Mile poznat isključivo pod svojim umjetničkim imenom.

Tokom nedavnog susreta s novinarima, Mile Kitić je razjasnio situaciju. Pjevač je istakao da nikada nije zvanično mijenjao svoje ime.

mile kitic screenshot youtube

Scena

Mile Kitić: Kemal Malovčić je baš u lošem stanju

''Milojko“ je ime koje je dobio na rođenju, ali ga je od malih nogu zamijenio nadimkom „Mile“, koji je postao njegov zaštitni znak u svijetu muzike.

Zanimljivo je da čak ni članovi njegove porodice nisu u potpunosti upoznati s njegovim pravim imenom.

Pjevač je prvi put otvoreno govorio o ovom detalju iz svog života:

“Nikada nisam menjao ime, ali od malena me svi zovu Mile. Čak ni moja familija ne zna kako se stvarno zovem. Ovo je prvi put da pričam o tome, nakon 50 godina karijere”.

(GrandTV)

