Obilježavamo Svetog Stefana: Pomaže parovima koji ne mogu imati djecu, jednu stvar treba izbjegavati

Kurir

11.12.2025

07:02

Вјера кадионица црква свештеник
Foto: Pexels

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik Svetog prepodobnomučenog Stefana Novog, poznatog i kao ispovednika - svetitelja koji je živio i stradao u 8. vijeku.

Legenda kaže da se još i prije rođenja Svetog prepodobnomučenika Stefana Novog znalo da će riječ biti o posebnom i bogougodnom čovjeku. Naime, Stefanova majka Ana, prema priči, često je odlazila u crkvu i molila Boga da joj podari sina.

Moleći se tako jednom u crkvi Vlaherni pred ikonom Presvete Bogorodice, uhvati je lak san, u kome joj se Bogorodica javi i reče: "Idi, ženo, s mirom, prema molitvi tvojoj imaš sina u utrobi svojoj".

Njegova svetost privukla je i druge, pa je uskoro ovaj svetitelj imao mnogo učenika. Tako bi vjerovatno još dugo živio u miru da se u hrišćanskoj crkvi nije dogodio žestoki sukob između onih koji podržavaju oslikavanje svetitelja i njihovih žitija na ikonama i onih koji su protiv toga – ikonoborstvo.

Izuzetno poštovan među sestrinstvom manastira Gračanica

Car Konstantin Kopronim počeo je tada da progoni i uništava ikone, a Stefan mu se usprotivio kao uporni zaštitnik poštovanja svetih ikona. Stefan je ubrzo bio prognan na ostrvo Prokonis, potom doveden u Carigrad, okovan i bačen u tamnicu, gdje su ga dočekala 342 zatočena monaha zbog ikonopoštovanja.

Nakon toga Stefan je bio osuđen na smrt, izveden i vučen ulicama Carigrada dok mu se masa jeretika podsmijevala i tukla ga. Na kraju, neko iz okupljene mase udario je svetitelja po glavi i tako je Sveti Stefan preminuo 767. godine u 53. godini svog zemaljskog života.

Iako je riječ o svetitelju koji je u narodu malo poznat, Sveti prepodobnomučenik Stefan Novi naročito je poštovan među sestrinstvom manastira Gračanica gdje se čuva dio ruke ovog svetitelja. Monahinje su bile svjjedoci mnogih čudesnih iscjeljenja bolesnika nakon što je čitana molitva nad ovim svetim moštima.

Ovo danas ne treba uraditi

Ne zna se tačno ko je donio ruku prepodobnomučenika Stefana, ali se zna da je ona bila zakopana u manastiru posvećenom Uspenju Presvete Bogorodice. Kasnije je, prema predanju, sveštenik iz Prizrena u snu imao viđenje i svete mošti su pronađene.

Sve do danas one predstavljaju veliku svetinju čitavog kraja, a vjeruje se da Sveti prepodobnomučenik Stefan Novi pomaže parovima koji ne mogu da imaju djece, liječi duševne bolesti, ali i daje utjehu svima koji imaju jaku vjeru. Vjeruje se da na ovaj praznik ne treba lagati i obmanjivati druge ljude, jer tako čovjek ruši svoj životi i silazi sa puta istine koji mu je Bog podario.

Tagovi:

pravoslavlje

vjera

SPC

