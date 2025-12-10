Trgovska gora: Hrvatska ne posustaje, Srpska i BiH ne odustaju

Hrvatska ne odustaje, a Republika Srpska i BiH ne posustaju. Tako bi se mogla opisati trenutna situacija kada je riječ o Trgovskoj gori i izgradnji Centra za odlaganje radioaktivnog otpada.

U Banjaluci danas prezentovana 23 naučna i pravna rada kao odgovor Hrvatskoj na namjeru da odlaže radioaktivni otpad tik uz granicu sa BiH.

"Stručno, naučno i pravno dokazujemo i pokazujemo zašto objekat tog tipa ne treba da se gradi na Trgovskoj gori. I to je ono što nam svakako doprinosi i zaokružuje našu dokumentaciju", kaže Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

U narednom periodu u prvom planu u borbi protiv izgradnje odlagališta otpada trebalo bi da bude struka. Treba objasniti i dokazati zašto Trgovska Gora nije sigurna lokacija za odlaganje radioaktivnog otpada.

"Ali je za nas bitno šta se dešava u zaleđu na prostoru 5 i 20 km i šire u osdnosi na odlagalište koje je tu. A tih 5 i 20 km je dvije trećine na području Republike Srpske, odnosno BiH", kaže Neđo Đurić, geolog i član Ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru.

Trgovska gora je cilj za koji postoji potpuni konsenzus u BiH. Protiv odlaganja radioaktivnog otpada jednoglasno se bore svi nivoi vlasti u BiH, entiteti, kantoni, gradovi i opštine. Niko ne želi odlagalište u svom komšiluku.

"I to je radioaktivni otpad niske i srednje radioaktivnosti. Hrvatska ima namjeru da odloži i institucionalni otpad. Naša bojazan je da će to biti otpad za daleko širi prostor. Potpuno sam uvjeren s obzirom na veličinu novca. Izgleda da smo mi namijenjeni da nam se ovdje isporuči ogromna količina otpada", rekao je Borislav Bojić, koordinator Pravnog i Ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru.

Stručnjaci, koji se godinama bave namjerom Hrvatske da na teritoriji opštine Dvor odlaže radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško i svoj institucionalni otpad, ali i ko zna koji drugi, tvrde da su argumenti na strani BiH. Lokacija za odlaganje je izabrana politički, a Hrvatska je zaobišla i sopstvene zakonske procedure i regulative EU, iako su bili upozoravani od Evropske komisije. A Studija procjene uticaja na životnu sredinu, koja je ključni dokument, još nije objavljena.

"Ta procjena se mora sprovesti uz učešće BiH. Mora se konsultovati BiH, kao i eventualno druge pogođene strane. Mora se uključiti javnost u sve to. I onda tek nakon što prođe kroz javnu raspravu moraju da vide da li je ta studija u redu. Oni to nisu uradili. Studija uticaja za životnu sredinu još nije objavljena", kaže Nemanja Galić, član Ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru.

Iako je Hrvatska zaobišla sve procedure i propise, počela sa pripremom lokacije za odlaganje- tu nije kraj. Hrvatski sabor će sutra razmatrati Prijedlog zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Prvi korak ka usvajanju su već napravili-Odbor za zakonodavstvo podržao je donošenje tog zakona po hitnom postupku.

"Pričamo o jednom političkom procesu, gdje posljedice evidentno ispaštaju građani i Republike Srpske i BIH. Preko 250 hiljada građana je ugroženo namjerama Hrvatske", kaže Marko Crnković, "Grin tim", Novi Grad.

Koplja u vezi sa Trgovskom gorom lome se već 25 godina. Međunarodna borba BiH nastavlja se pred ESPO komitetom, ali i gdje god je moguće na međunarodnom planu. Tako i na političkom planu. A Hrvatska kao i svaki loš komšija, ne vodi brigu, kako ni o svom, tako ni o stanovništvu s druge strane rijeke Une. I na korak je bliže izgradnji Centra.