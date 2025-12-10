Pušenje u kafićima i restoranima u Srpskoj uskoro bi mogla biti prošlost

Pušenje u kafićima i restoranima, prodaja snusa i elektonskih cigareta maloljetnicima i vidljivo reklamiranje i izlaganje cigareta u prodavnicama uskoro bi mogla postati prošlost.

Narodna skupština Republike Srpske 16. decembra razmatraće novi Zakon o zaštiti zdravlja od duvanskih proizvoda, koji donosi najstrože mjere do sada – potpuno zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, uključujući i konzumaciju elektronskih cigareta, grijanih duvanskih proizvoda i nikotinskih vrećica, kao i ograničenu prodaju istih.

Društvo FZO: Novac od kazni za pušenje usmjeriti u zdravstvo

''U okviru samog zakona definišu se stvari koje se odnose na reklamiranje samih proizvoda, sponzorisanje od strane duvanske komanije. Reguliše se prodaja, ovim zakonom u potpunosti se zabranjuje prodaja snusa, elektronskih cigareta osobama mlađih od 18 godina. Na prijedlog Udruženja ugostitelja, hotelijera HOREKA koji su na javnoj rasravi predložili da se u potpunosti zabrani pušenje u ugostiteljskim objektima'', rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Građani su ipak - podijeljenog mišljenja:

''Pa pušenje, ja bih to dozvolila. Nek’ se smakne onaj kome smeta.

''Što se mene tiče ja bih to i voljela. Ali mislim da neće moći kod nas jer 90% populacije puši. Prvo omladina, pa svi ostali.’’

''Ne, ne podržavam i ne mislim da je održiva.’’

Definitivno se slažemo sa tim i mislimo, tj. ja lično mislim da tako nešto treba biti uvedeno kod nas.’’

''Što se tiče zabrene pušenja u svim lokalima i na svim javnim mjestima zatvorenog tipa, mislim da to uopše nije dobro rješenje. Ne samo zbog profita ljudi koji se bave ugostiteljstvom, nego i zbog nekog osjećaja ljudi koji konzumiraju duvanske proizvode i žele da u miru popiju svoju kafu tokom dana’’

''Slažem se sa tim, potogovo zbog djece, ko dovodi djecu u kafiće, slažem se svakako.’’

''Ne samo da sam za tu zabranu, nego sam i za zabranu da se ide evo Gospodskom i da se puši.’’

''Podržavam, podržavam. Iako sam pušač.’’

Podršku zabrani dalo je i udruženje HOREKA. Tokom javne rasprave predložili su potpuno ukidanje pušačkih zona, jer bi njihovo opremanje bilo skupo i neefikasno. Na kraju, ovaj model je i prihvaćen.

''Prihvatili smo i nultu toleranciju. Tražili smo samo jasne naznake, ciljeve šta je do nas, šta mi treba da uradimo i da ne budemo mi ti koji će se kažnjavati zbog neprovođenja zakona. To su opet naši gosti, mi ne možemo ratovati sa njima. Da oni budu u smislu ta lica koja se kažnjavaju ako krše zakon. A ono što je do nas to je jasno upozorenje zabrane pušenja, da nemamo pepeljara ili nekih drugih predmeta za ćikove i pepeo i da upozoravamo ljude'', kazao je Goran Kurtinović, član UO Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "Horeka".

Kao i svaka druga - i ova priča ima dvije strane medalje. Ugostitelji očekuju manji promet i obim poslovanja. Skeptični su i o provodivosti zakona u praksi, ali, kažu - zdravlje gostiju i radnika je ipak najvažnije.

''Mislim da bi uticalo na smanjen promet u lokalima. Čak i narušavanje atmosphere u noćnim životima jer bi ljudi stalno izlazili i vraćali se. Atmosfera bi se kvarila. Ja mislim da je to stvarno teško. Ajd mi ugostitelji, ali kako će ostali ljudi reagovati na to kad im, taj gust ‘ajmo reći zabranimo'', rekao je Sergej Milić, menadžer lokala ''Bizarre Diverse bar ‘’.

Zakon predviđa i nove kazne. Za fizička lica kazniće se od 1.000 do 2.000 maraka, ako puše u zatvorenim javnim prostorima. Za pravna lica – od 3.000 do 6.000 KM ukoliko nemaju vidljivo istaknutu zabranu pušenja, postave pepeljare u zabranjenom prostoru ili ne označe da je prodaja duvana maloljetnicima zabranjena.

Fond zdravstvenog osiguranja predložio je da se novac od kazni usmjeri u liječenje oboljenja koja najčešće nastaju zbog pušenja. Samo u posljednjih pet godina, za liječenje hronične opstruktivne bolesti pluća izdvojeno je preko 50 miliona maraka.

Ukoliko zakon bude usvojen, Republika Srpska napraviće najstroži korak do sada u zaštiti javnog zdravlja – što će, sudeći po reakcijama građana i ugostitelja, biti mjera koja će tražiti vrijeme da se u potpunosti prihvati.