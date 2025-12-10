Logo
Đoković šokirao sve u Kopenhagenu: Skinuo se u mrklom mraku, pa ušao u ledeni kanal da pliva

10.12.2025

20:44

Ђоковић шокирао све у Копенхагену: Скинуо се у мрклом мраку, па ушао у ледени канал да плива
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, otputovao je u Kopenhagen, što je iznenadilo tenisku javnost i mnoge njegove fanove.

Đoković je oduševljen prestonicom Danske, odakle je sa fanovima podijelio mnoge fotografije grada, gdje je šetao kao sasvim običan čovjek.

Nole je obišao i muzeje, a imao je očigledno i poslovnih obaveza i vjerovatno je to glavni razlog njegove posjete, jer je Đoković 2022. godine kupio jednu farmaceutsku kompaniju u Danskoj, a takođe je tu i jedna od poslovnica firme koja proizvodi svježe cijeđene sokove, pa je jednu fotografiju podijelio i odatle.

Новак Ђоковић у Копенхагену
Novak Đoković u Kopenhagenu

Koliko god je Đoković iznenadio fanove putem u Kopenhagen, posebno ih je šokirao kada je odlučio da se okupa u ledenom kanalu usred mrklog mraka, što je takođe objavio na svom profilu.

Ovo je očigledno tradicija u Kopenhagenu, a Đoković je takođe poznat po tome što voli da oporavlja tijelo kupanjem u ledenoj vodi, pa nije iznenađenje što je to uradio i u Danskoj.

(Telegraf.rs)

