Sabalenka: Nikad neću izdati Bjelorusiju!

Izvor:

Agencije

10.12.2025

15:10

Komentari:

0
Сабаленка: Никад нећу издати Бјелорусију!

Arina Sabalenka objasnila zašto neće izdati Bjelorusiju i promijeniti državljanstvo kao neke druge teniserke.

Veliki broj tenisera iz Rusije i Bjelorusije odlučio je da promijeni sportsko državljanstvo u posljednjih nekoliko godina zbog dobro poznate političke situacije u ovim zemljama. Teniseri i teniserke ne mogu da nastupaju pod zastavama ovih zemalja, prijete im ozbiljnim kaznama ukoliko na bilo kakav pruže podršku, a nije isključeno i da će biti isključeni sa turnira kao što je to bio već slučaj recimo na Vimbldonu.

Арина Сабаленка

Tenis

Arina Sabalenka u izazovnom izdanju

Zato smo vidjeli da je recimo Potapova uzela austrijsko državljanstvo, Kasatkina australijsko, Ribakina kazahstansko...

Ali, bez obzira na to - najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka ipak ne odustaje od državljanstva Bjelorusije.

"Pa, slušajte, uvijek sam bila veoma ponosna što predstavljam tako malu zemlju i shvatam to kao priliku da ja lično mogu da inspiraciju za mladu djecu kod kuće", rekla je Arina Sabalenka u intervjuu kod Pirsa Morgana: "Na primjer, promjena nacionalnosti za mene ne dolazi u obzir. Zato što ne želim da izdam svu tu djecu."

Sigurno bi promjena državljanstva kod nje značila i više sponzorstva, veću vidljivost u medijima i ko zna šta još, međutim kao što je poznato - Arina Sabalenka je podržavala predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka. I još je uz njega.

Арина Сабаленка

Tenis

Sabalenka objavila "vrele" fotografije sa egzotične destinacije

"Tako da bih voljela da predstavljam Bjelorusiju baš zbog te djece iz te zemlje, da me vide kako se takmičim na visokom nivou i da se inspirišu mojim primjerom, i nadam se da ću im svojim primjerom pokazati da, ako sam ja uspjela da dođem iz te zemlje, iz te male zemlje na svijetu, sve do vrha, želim da pomisle da i oni to mogu da urade", naglasila je bjeloruska teniserka koja već neko vrijeme dominira ženskim tenisom.

Šta je Sabalenka pričala o Lukašenku?

"Ne podržavam rat. A to što ne podržavam rat, znači da ne podržavam Lukašenka", rekla je o predsjedniku svoje zemlje prije dvije godine Arina SAbalenka: Igrali smo mnogo Fed kup mečeva u Bjelorusiji. On (Lukašenko) je bio na našim mečevima i slikao se sa nama. Ništa loše se u tom periodu nije događalo u Bjelorusiji ili u Ukrajini ili u Rusiji", rekla je ona.

"Ne želim da moja zemlja bude učesnica bilo kojeg konflikta. Rekla sam to mnogo puta. Znate moju poziciju i imate moj odgovor. Neću da sport bude upleten u politiku, jer sam 25-godišnja teniserka. A da želim da se bavim politikom, ne bih bila ovdje. Neću da na bilo koji način budem uvučena u politiku", dodala je Sabalenka prije dvije godine kada je "pritisnuta" za ovu temu na Rolan Garosu, prenosi Mondo.

