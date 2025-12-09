Tuga u svijetu srpskog tenisa: Umro legendarni trener Dragan Savić

09.12.2025
16:01
Komentari:0
Dragan Savić, legendarni trener i istaknuti član Izvršnog odbora Teniskog saveza Beograd preminuo je u 73. godini života.
Savić je bio nekadašnji teniser i reprezentativac Jugoslavije. Najbolji renking mu je bio 282. mjesto na svijetu, a ostavio je dubok trag i u trenerskim vodama. Savić je bio trener Slobodanu Bobi Živojinoviću i Nenadu Zimonjiću.
Savić je takođe bio trener Teniskog kluba Crvena Zvezda, sa kojim je dao ogroman doprinos razvoju domaće scene i afirmaciji brojnih mladih talenata.
Tenis
Bomba u svijetu tenisa: Vraća se jedna od najvećih legendi
Sa bogatim igračkim i trenerskim iskustvom, Dragan Savić ostaje upamćen kao jedan od pionira i ključnih ljudi u stvaranju temelja modernog srpskog tenisa.
Vrijeme i mjesto sahrane naknadno će biti objavljeni.
Društvo
1 h0
Srbija
1 h0
Svijet
2 h0
Srbija
6 h0
Najnovije
Najčitanije
16
13
16
11
16
09
16
01
16
01
Trenutno na programu