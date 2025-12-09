Amila Gadžun, majka preminule djevojčice Džene: "Optuženi nam se smiju u sudnici"

Djevojčica Džena Gadžun imala je samo dvije godine kada je je 14. novembra 2021. godine preminula u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, šest dana nakon što su ljekari optuženi za njenu smrt u stomatološkoj ordinaciji obavljali “rutinsku“ operaciju očnog kapka, tokom koje je došlo do komplikacija i srčanog zastoja, te pada u komu.

Njena porodica i dalje se bori za istinu i pravdu. Sudski postupak je u toku, a u „Avazovom intervjuu“ gošća je bila upravo majka male Džene, Amila Gadžun. Ona je istakla da oni kao porodica nemaju tačne informacije šta se dešava na ročištima.

Pružiti pomoć

- Znamo onoliko koliko nam prenesu naši koji su pratili, jer kao što znate nama nije dozvoljeno da pratimo. Mi smo pokušali da uđemo, ali advokat od optužene doktorice protivi se tome. Svaki put kada uđemo budemo izvedeni napolje. Radi se o našem mrtvom djetetu i svaki put kada dođemo neće suđenje da počne dok mi ne izađemo napolje. Nama ovo izgleda kao da glavnu riječ vodi advokat jednog od optuženih, radi se o advokatu optuženog anesteziologa i imam osjećaj kao da Sud ne smije da se usprotivi – kaže Gadžun.

Društvo Nova tragedija u porodici Gadžun

Na posljednjem ročištu konačno je uspostavljena veza, putem veb-linka iz Višeg suda u Beogradu, gdje je pristupila vještakinja doktorica sudske medicine Tatjana Atanasijević.

- Koliko smo mi mogli propratiti, žena uporno pokušava da dokaže su doktori mogli na vrijeme pružiti pomoć, a nisu. Kako nam je rečeno, ona ne može doći do riječi, da jedva izgovori ono što hoće – govori majka djevojčice.

Gadžun je govorila o tome koliko je cijeli ovaj proces i sve što se dešava teško za njihovu porodicu.

Hronika Slučaj Džene Gadžun: Ljekari negirali krivicu

- Teško je četiri godine slušati jednu te istu priču, jednostavno nemaš funkcije više u normalnom životu, ne možeš funkcionisati normalno. Gledaš šta će se desiti na sljedećem ročištu, hoće li se održati, hoće li iko biti odgovoran za ovo, kako će Sud donijeti na kraju odluku, da li neko ovdje ima vezu, da li ćemo na kraju biti mi krivi… Ne bi me ni to iznenadilo da nas okrive na kraju. Teško je… - govori ova hrabra žena.

Na pitanje da li je njih kao roditelje koji su izgubili dijete iko ikada kontaktirao od optuženih doktora ili osoblja klinike kako bi izrazio saučešće, Gadžun odgovara da nije.

- Samo nas je doktorica na početku kontaktirala da traži adresu da pošalje Dženine stvari kući i to je bio zadnji kontakt. Da su izrazili saučešće, da smo primjetili neko žaljenje nismo. Jedino je doktorica Jasmina Halimić pokušala par puta da nam priđe u sudnici da nam izjavi saučešće, a ovo ostalo niko, čak vidim kad se podsmjehuju kad nas gledaju u oči – kaže Amila Gadžun.

Gadžun je istakla i kako je u ovom slučaju sve moguće i očekivano nakon, kako je kazala, ovih cirkusa u sudnici. Također je demantovala navode da su oni pozivali na proteste.

Podrška građana

- Podrška nama je prenesena u medijima kao protesti. Mi još nismo pozivali na proteste. Ja jesam rekla da sam spremna na proteste ukoliko dođe do otkazivanja suđenja. Ljudi su nas podržali sami od sebe, mi nismo nikog pozivali. Vidjeli smo da se bune neki od advokata kao da mi to pozivamo i da to njima pravi smetnju. Ja ne mogu zabraniti ljudima da nas podrže, jer ljudi su više puni – ističe majka preminule djevojčice Džene.

Ona je kazala i kako se plaši da ovome nema kraja, ali da neće odustati i da će se boriti koliko god bude potrebno jer im je ubijeno dijete.

- Teško je psihički, niko ne razumije kroz šta mi prolazimo. Ljudi kažu “jaki su”, ali niko ne zna naše borbe koje vodimo između četiri zida. Drugo dvoje djece nam žive u strahu, stalno pitaju hoće li doći kraj ovome, ne vjeruju više ni doktoru kad odemo, ako ih zub zaboli, boje se da odu doktoru. Imaju strah – ističe Amila Gadžun.

„Ako su krivi, neka ih Sud kazni“

Kada su u pitanju naredni koraci, Gadžun je kazala da će sačekati da vide kako će se odvijati suđenje, da završe vještaci iz Beograda, te da će možda i oni svjedočiti.

- Ako su krivi, neka ih Sud kazni, ako misle da nisu krivi, neka ih pusti, ali samo da se ovo završi. Četiri godine je previše. I mi vidimo da će ovo potrajati dugo – kaže Amila Gadžun.