Đoković donio neočekivanu odluku pred Australijan open

Novak Đoković će na Australijan open otići bez ijednog takmičarskog meča što nije radio često kroz karijeru, ali jeste relativno redovno u kasnijim godinama.

Posljednji put je pravio ATP turnir prije Australijan opena odigrao 2023. godine i tada je osvojio titulu u Adelejdu, ali se povredio u finalu protiv Sebastijana Korde.

Izgleda da je zbog toga odlučio da su dovoljne egzibicije u Melburnu pred prvi grend slem u sezoni koji počinje 18. januara.

Tenis "Đokovića novac nikada neće natjerati da uradi nešto u šta ne vjeruje"

Objavljena je lista učesnika za turnir u Brizbejnu, a na njoj se ne nalazi ime Novaka Đokovića. Zapravo, nema nijednog igrača iz Top 10.

Sezona počinje 5. januara turnirima iz serije 250 u Brizbejnu i Hong Kongu (teško je očekivati da ćemo tamo gledati srpskog asa), a na listi učesnika trenutno nema Đokovića.

Uvijek postoji opcija da se naknadno prijavi ili dobije specijalnu pozivnicu, ali to nije garant.

Tenis Đoković prognozirao ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Prvi nosilac turnira u Brizbejnu je Danil Medvedev (13. na svetu), a prate ga Alehandro Davidovič Fokina, Jiri Lehečka, Tomi Pol, Denis Šapovalov, Žoao Fonseka, Kameron Nori….

Da li je Đoković još jednom odlučio da je svježina za grend slem važnija od takmičarske pripreme? Videćemo vrlo, vrlo brzo, prenosi Nova.rs.