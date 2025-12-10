Logo
Large banner

Đoković donio neočekivanu odluku pred Australijan open

10.12.2025

17:38

Komentari:

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Novak Đoković će na Australijan open otići bez ijednog takmičarskog meča što nije radio često kroz karijeru, ali jeste relativno redovno u kasnijim godinama.

Posljednji put je pravio ATP turnir prije Australijan opena odigrao 2023. godine i tada je osvojio titulu u Adelejdu, ali se povredio u finalu protiv Sebastijana Korde.

Izgleda da je zbog toga odlučio da su dovoljne egzibicije u Melburnu pred prvi grend slem u sezoni koji počinje 18. januara.

djokovic 98

Tenis

"Đokovića novac nikada neće natjerati da uradi nešto u šta ne vjeruje"

Objavljena je lista učesnika za turnir u Brizbejnu, a na njoj se ne nalazi ime Novaka Đokovića. Zapravo, nema nijednog igrača iz Top 10.

Sezona počinje 5. januara turnirima iz serije 250 u Brizbejnu i Hong Kongu (teško je očekivati da ćemo tamo gledati srpskog asa), a na listi učesnika trenutno nema Đokovića.

Uvijek postoji opcija da se naknadno prijavi ili dobije specijalnu pozivnicu, ali to nije garant.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković prognozirao ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Prvi nosilac turnira u Brizbejnu je Danil Medvedev (13. na svetu), a prate ga Alehandro Davidovič Fokina, Jiri Lehečka, Tomi Pol, Denis Šapovalov, Žoao Fonseka, Kameron Nori….

Da li je Đoković još jednom odlučio da je svježina za grend slem važnija od takmičarske pripreme? Videćemo vrlo, vrlo brzo, prenosi Nova.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

ATP turnir

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шеик снима Ђоковића док показује јогу

Tenis

Šeik snima Đokovića dok pokazuje jogu

1 sedm

0
"Ђоковића новац никада неће натјерати да уради нешто у шта не вјерује"

Tenis

"Đokovića novac nikada neće natjerati da uradi nešto u šta ne vjeruje"

2 sedm

0
Надал проговорио о Ђоковићу и Федереру

Tenis

Nadal progovorio o Đokoviću i Federeru

2 sedm

0
Бивши тренер Новака Ђоковића добио дијете у 58. години

Tenis

Bivši trener Novaka Đokovića dobio dijete u 58. godini

2 sedm

0

Više iz rubrike

Сабаленка: Никад нећу издати Бјелорусију!

Tenis

Sabalenka: Nikad neću izdati Bjelorusiju!

3 h

0
Туга у свијету српског тениса: Умро легендарни тренер Драган Савић

Tenis

Tuga u svijetu srpskog tenisa: Umro legendarni trener Dragan Savić

1 d

0
Ђоковић прогнозирао ко ће освојити Свјетско првенство у фудбалу

Tenis

Đoković prognozirao ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo u fudbalu

2 d

0
Ана Ивановић се вратила старој љубави

Tenis

Ana Ivanović se vratila staroj ljubavi

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

57

Centralne vijesti, 10.12.2025.

18

55

Partizan dovodi bivšeg fudbalera Zvezde?

18

50

Naučnici utvrdili koliko su ljudi zapravo monogamni u poređenju sa drugim vrstama

18

41

Iz AMS-a javljaju: Teretnjaci na ulaz u Hrvatsku na Batrovcima čekaju 8 sati

18

40

Novi udes na brzoj cesti Banjaluka-Klašnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner