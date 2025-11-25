"Ђоковића новац никада неће натјерати да уради нешто у шта не вјерује"

25.11.2025
17:40
Коментари:0
Патрик Муратоглу већ годинама о Новаку Ђоковићу има само ријечи хвале. Тако је било и овог пута.
Искусни тренер коментарисао је Ђоковића поново и још једном само у суперлативима говорио о најбољем тенисеру свих времена:
– Новак је аутентична особа. Новац га никада неће натјерати да уради нешто у шта не вјерује. Неки ће рећи „лако је њему тако да ради јер већ има много новца“. Али многи од спортиста који такође имају много пара, не одбијају скупоцјене уговоре из личних разлога.
Муратоглу је, потом, наставио:
– Ја не вјерујем да људи који имају много новца не желе да га имају још више. Када вам се каријера заврши са 35 година, морате да нађете нови начин да зарађујете за живот. А то уопште није лако. Зато је потпуно логично да покушате да зарадите што више пара док вам каријера траје а то је кратак период од 10 до 15 година када можете много да зарадите.
Најновије
Најчитаније
14
37
14
31
14
27
14
23
14
15
Тренутно на програму