"Đokovića novac nikada neće natjerati da uradi nešto u šta ne vjeruje"

Patrik Muratoglu već godinama o Novaku Đokoviću ima samo riječi hvale. Tako je bilo i ovog puta.

Iskusni trener komentarisao je Đokovića ponovo i još jednom samo u superlativima govorio o najboljem teniseru svih vremena:

– Novak je autentična osoba. Novac ga nikada neće natjerati da uradi nešto u šta ne vjeruje. Neki će reći „lako je njemu tako da radi jer već ima mnogo novca“. Ali mnogi od sportista koji takođe imaju mnogo para, ne odbijaju skupocjene ugovore iz ličnih razloga.

Muratoglu je, potom, nastavio:

– Ja ne vjerujem da ljudi koji imaju mnogo novca ne žele da ga imaju još više. Kada vam se karijera završi sa 35 godina, morate da nađete novi način da zarađujete za život. A to uopšte nije lako. Zato je potpuno logično da pokušate da zaradite što više para dok vam karijera traje a to je kratak period od 10 do 15 godina kada možete mnogo da zaradite.