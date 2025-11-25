Logo
Large banner

"Đokovića novac nikada neće natjerati da uradi nešto u šta ne vjeruje"

25.11.2025

17:40

Komentari:

0
"Ђоковића новац никада неће натјерати да уради нешто у шта не вјерује"

Patrik Muratoglu već godinama o Novaku Đokoviću ima samo riječi hvale. Tako je bilo i ovog puta.

Iskusni trener komentarisao je Đokovića ponovo i još jednom samo u superlativima govorio o najboljem teniseru svih vremena:

– Novak je autentična osoba. Novac ga nikada neće natjerati da uradi nešto u šta ne vjeruje. Neki će reći „lako je njemu tako da radi jer već ima mnogo novca“. Ali mnogi od sportista koji takođe imaju mnogo para, ne odbijaju skupocjene ugovore iz ličnih razloga.

Muratoglu je, potom, nastavio:

– Ja ne vjerujem da ljudi koji imaju mnogo novca ne žele da ga imaju još više. Kada vam se karijera završi sa 35 godina, morate da nađete novi način da zarađujete za život. A to uopšte nije lako. Zato je potpuno logično da pokušate da zaradite što više para dok vam karijera traje a to je kratak period od 10 do 15 godina kada možete mnogo da zaradite.

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

Patrik Muratoglu

tenis

novac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

НБА скандал који "тресе" кошарку

Košarka

NBA skandal koji "trese" košarku

1 d

0
Жељко Самарџић о смрти сина који је имао 3 мјесеца

Scena

Željko Samardžić o smrti sina koji je imao 3 mjeseca

1 d

0
Милановић дјеловање ЕУ званичника назвао сотонским

Svijet

Milanović djelovanje EU zvaničnika nazvao sotonskim

1 d

2
Маја Маринковић лежи непомично на поду, озбиљно се повриједила

Scena

Maja Marinković leži nepomično na podu, ozbiljno se povrijedila

1 d

0

Više iz rubrike

Надал проговорио о Ђоковићу и Федереру

Tenis

Nadal progovorio o Đokoviću i Federeru

2 d

0
Бивши тренер Новака Ђоковића добио дијете у 58. години

Tenis

Bivši trener Novaka Đokovića dobio dijete u 58. godini

4 d

0
Цијели Балкан у трансу због предмета из дома Карлоса Алкараза

Tenis

Cijeli Balkan u transu zbog predmeta iz doma Karlosa Alkaraza

5 d

0
Новак Ђоковић

Tenis

Trener posavjetovao Novakovog sina: ''Nemoj da budeš teniser, kriterijumi su nerealni''

5 d

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

53

Pavle iz Srbije nađen mrtav u motelu u Americi

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner