Istorijski iskorak: SPC otvorila zvanični profil na Instagramu

Izvor:

Telegraf

10.12.2025

11:22

Историјски искорак: СПЦ отворила званични профил на Инстаграму

Informativna služba Srpske pravoslavne crkve (SPC) napravila je značajan iskorak u digitalnoj komunikaciji otvorivši juče svoj zvanični nalog na društvenoj mreži Instagram.

Profil, koji se može pronaći pod korisničkim imenom infospc.rs, pokrenut je sa ciljem pravovremenog informisanja vjernika i šire javnosti o životu i radu Crkve.

Iz Informativne službe ističu da je ova odluka donijeta kao odgovor na veliko interesovanje domaće i inostrane javnosti, ali prije svega kao ispunjenje duhovne misije u savremenom dobu. U zvaničnom saopštenju, ovaj potez je objašnjen citatom iz Jevanđelja po Mateju, koji u digitalnoj eri dobija novo značenje:

"Što vam govorim u tami, kazujte na vidiku; i što vam se šapće na uši, propovijedajte sa krovova!" (Mt 10, 27)

Simbolika "krovova" danas se prepoznaje u globalnim mrežama koje omogućavaju da riječ Crkve stigne do svakog pojedinca, bez obzira gdje se nalazio.

Nalog je otvoren sa blagoslovom Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija.

Iz SPC napominju da će ovaj nalog služiti kao pouzdan izvor informacija, gdje će se objavljivati:

-Zvanične vijesti iz života Srpske pravoslavne crkve

-Aktivnosti Patrijarha i episkopa

-Najave bogosluženja i važnih događaja.

Ovim potezom Srpska pravoslavna crkva nastavlja trend modernizacije svoje komunikacije sa vjernicima, pridružujući se milionskoj zajednici korisnika ove društvene mreže.

SPC

pravoslavlje

Patrijarh Porfirije

